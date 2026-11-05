Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Thái Nguyên

Cùng tham gia Đoàn công tác có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

Về phía Quân khu 1 có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu.

Về phía tỉnh Thái Nguyên có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Thị Thúy Nga.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đeo Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung

Đoàn đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung (102 tuổi) tại xóm Vạn Thọ, xã Vạn Phú và đảng viên La Thị Hoa (97 tuổi) tại tổ dân phố số 9, phường Tích Lương.

Tại các gia đình, Đại tướng cùng Đoàn công tác ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến của các đảng viên lão thành.

Đại tướng khẳng định, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng hôm nay trao tặng không chỉ là phần thưởng cao quý dành tặng cá nhân đồng chí đảng viên, mà còn là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và toàn thể tổ chức Đảng ở địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên La Thị Hoa

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng và biết ơn những đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, trong đó có những đảng viên như đồng chí Nguyễn Đức Chung, đồng chí La Thị Hoa.

Đại tướng mong muốn, các đồng chí đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần tận tụy và lòng trung thành với Đảng để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, học tập và noi theo.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đảng viên La Thị Hoa

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Thái Nguyên, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm, chăm lo cho các đảng viên cao tuổi; trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước.

Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đợt 7.11.2026, nhân kỷ niệm 109 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7.11.1917 - 7.11.2026), là sự ghi nhận, tôn vinh những cống hiến trọn đời của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng.

Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng và niềm tin cho các thế hệ cán bộ, đảng viên hôm nay và mai sau.