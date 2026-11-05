Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên

Dự buổi trao tặng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Trung tướng La Công Phương, Chính ủy Quân khu 1 và lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Đợt này, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 2 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, gồm: Đồng chí Nguyễn Đức Chung, đảng viên Chi bộ xóm Vạn Thọ, Đảng bộ xã Vạn Phú và đồng chí La Thị Hoa, đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ phường Quyết Thắng.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Đức Chung.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung sinh năm 1925 tại Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), nơi giàu truyền thống cách mạng. Đồng chí sớm tham gia các hoạt động ở địa phương, từ đội tự vệ xã, du kích xã đến đội trưởng sản xuất nông nghiệp, bí thư chi bộ.

Trong suốt quá trình phục vụ, cống hiến ở địa phương, đồng chí luôn nêu cao bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy với công việc, gần gũi với quần chúng, thương yêu đồng chí và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trên bất kỳ cương vị công tác nào, đồng chí luôn giữ vững tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, gương mẫu trong lối sống, sâu sát với nhân dân...

Đồng chí được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 20-8-1948; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Đức Chung.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu cùng gia đình đồng chí Nguyễn Đức Chung.

Đồng chí La Thị Hoa sinh năm 1930 tại Thái Nguyên, vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Phát huy truyền thống gia đình và quê hương, năm 1947, khi mới 17 tuổi, đồng chí đã tham gia phụ nữ cứu quốc tại địa phương; sau đó làm tổ trưởng tổ đảng và dạy bình dân học vụ... Trải qua nhiều cương vị công tác, đồng chí luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy với công việc, gần gũi với quần chúng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí được kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 5-9-1948; được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quý khác. Ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, gương mẫu trong lối sống, sâu sát với nhân dân...

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí La Thị Hoa.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại gia đình các đảng viên, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng, xúc động và khẳng định: Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân của các đảng viên lão thành.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, dù ở cương vị công tác hay khi đã nghỉ hưu, các đồng chí đảng viên lão thành luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tiên phong, gương mẫu, là chỗ dựa tinh thần của gia đình, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương; thực sự là những tấm gương sáng để các thế hệ đảng viên noi theo. Các đồng chí đảng viên lão thành luôn giữ trọn vai trò nêu gương, góp phần củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết và xây dựng nền tảng chính trị vững chắc ở cơ sở.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Trương Thiên Tô chúc mừng đồng chí La Thị Hoa.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu cùng gia đình đồng chí La Thị Hoa.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, lan tỏa lối sống mẫu mực trong gia đình và cộng đồng dân cư.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của các đảng viên lão thành; thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí. Đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong tỉnh đối với những người đã có nhiều năm tháng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.

Đại tướng Phan Văn Giang chúc các đồng chí đảng viên lão thành và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, trường thọ; tiếp tục là những tấm gương sáng về lòng trung thành, bản lĩnh, đạo đức và sự cống hiến, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu xây dựng quê hương ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.