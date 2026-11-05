Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 02 đảng viên tại Thái Nguyên

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng La Công Phương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, các sở, ban, ngành, địa phương và các đảng viên.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí La Thị Hoa, sinh hoạt tại Chi bộ 01, Đảng bộ phường Quyết Thắng.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Phan Văn Giang ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng và bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của hai đồng chí Nguyễn Đức Chung và La Thị Hoa. 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng là chặng đường đặc biệt ý nghĩa, ghi dấu quá trình kiên định với lý tưởng cách mạng, lòng trung thành và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên qua nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm vinh dự lớn lao đối với mỗi đảng viên và gia đình, đồng thời là niềm tự hào của chi bộ, đảng bộ nơi các đồng chí sinh hoạt và toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên. Phần thưởng cao quý này ghi nhận quá trình phấn đấu lâu dài, sự tận tụy cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đức Chung.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên La Thị Hoa.

Trải qua nhiều cương vị công tác và hoàn cảnh khác nhau, hai đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy phẩm chất tiên phong, gương mẫu của người đảng viên cộng sản.

Sự kiên trung, bền bỉ của các đồng chí là tấm gương để các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ, học tập và noi theo; qua đó nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức và thực hiện tốt trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đảng viên Nguyễn Đức Chung.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình đảng viên La Thị Hoa.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí lãnh đạo chúc hai đảng viên lão thành mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần của gia đình, cấp ủy và nhân dân địa phương. Đồng thời, mong muốn các đồng chí phát huy uy tín, kinh nghiệm, tiếp tục đóng góp những ý kiến quý báu cho công tác xây dựng Đảng và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường tặng hoa, quà chúc mừng đảng viên Nguyễn Đức Chung.

Việc trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với những đảng viên đã dành trọn cuộc đời phấn đấu vì lý tưởng cách mạng. Những tấm gương ấy tiếp tục góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, nhắc nhở mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay về trách nhiệm giữ gìn niềm tin, kế thừa và phát huy thành quả của các thế hệ đi trước bằng những việc làm thiết thực.