Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Bộ tư lệnh 86

Dự buổi lễ có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu Bộ Công an.

Khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng

Trình bày diễn văn tại buổi lễ, Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh (BTL) 86 khẳng định: Từ một cơ quan quản lý, chỉ đạo công nghệ thông tin với nhiều khó khăn ban đầu, đến nay, BTL 86 đã phát triển thành lực lượng nòng cốt của Quân đội trong tác chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang duyệt đội danh dự. Ảnh: PHÚ SƠN

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham quan khu trưng bày tại lễ kỷ niệm. Ảnh: PHÚ SƠN

Những năm qua, BTL 86 chủ động tham mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động tác chiến không gian mạng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chuyển đổi số. Thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống, từng bước chuyển từ xử lý sự cố sang phát hiện, cảnh báo sớm, phòng thủ từ sớm, từ xa; đẩy mạnh trinh sát, tác chiến mạng, tác chiến thông tin. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong và ngoài Quân đội, BTL 86 kịp thời phát hiện, đấu tranh với thông tin xấu độc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

Cùng với đó, đơn vị tổ chức trinh sát, thu thập, phân tích hàng nghìn tài liệu liên quan đến quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, kịp thời tham mưu bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Hạ tầng mạng công nghệ thông tin quân sự, quốc phòng được xây dựng, phát triển đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn từ sở chỉ huy Bộ Quốc phòng đến các đầu mối cơ sở. Hệ thống giám sát an toàn thông tin ngày càng được mở rộng, giúp phát hiện, xử lý hàng trăm biến thể mã độc và nhiều nguy cơ, sự cố mất an toàn thông tin, góp phần bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu.

Trong chuyển đổi số, BTL 86 phát huy vai trò cơ quan thường trực giúp Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 và cải cách hành chính; phối hợp triển khai các nền tảng số dùng chung, quy hoạch trung tâm dữ liệu, thúc đẩy phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn quân.

Công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và đối ngoại quốc phòng cũng đạt nhiều kết quả tích cực. BTL 86 có 11 đề tài cấp toàn quân, 2 giải thưởng cấp Nhà nước và 81 công trình nghiên cứu đoạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội...

Chủ động đi trước, đón đầu, làm chủ công nghệ và tác chiến không gian mạng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng đã trở thành bộ phận đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, BTL 86 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; nắm vững tư duy mới về quốc phòng, an ninh, chủ động nghiên cứu, dự báo chính xác những xu thế phát triển của khoa học, công nghệ, phương thức tác chiến và chiến lược của các nước. Nâng cao chất lượng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong hoạch định chủ trương, chính sách, xây dựng lực lượng, tạo lập thế trận và phương án bảo vệ chủ quyền số quốc gia. Trong đó, chủ động đi trước, đón đầu, không để bị động, bất ngờ trước những diễn biến nhanh chóng, phức tạp trên không gian mạng.

Đại tướng Phan Văn Giang gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Bộ tư lệnh 86.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và chúc mừng Bộ tư lệnh 86.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chúc mừng Bộ tư lệnh 86.

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tri thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành tốt, tư duy sáng tạo, tác phong chính quy, kỷ luật nghiêm; đủ khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại và thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học, công nghệ.

Đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp huấn luyện theo hướng đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tiễn, sát đối tượng và phương án tác chiến; tăng cường luyện tập, diễn tập, chú trọng môi trường đối kháng, cọ xát thực tế. Đẩy mạnh trinh sát chuyên sâu, thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ, bảo vệ các hệ thống thông tin quan trọng quốc gia và hệ thống quân sự, quốc phòng.

Đối với nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu BTL 86 tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, tập trung nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ cốt lõi như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, điện toán đám mây, công nghệ lượng tử; phát triển các giải pháp công nghệ mới phục vụ bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Đặc biệt, Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý, công nghệ trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng thay đổi rất nhanh, đòi hỏi BTL 86 phải đổi mới mạnh mẽ tư duy chiến lược, nâng cao năng lực tự chủ về con người, công nghệ, hạ tầng, dữ liệu và vũ khí, trang bị. Mọi định hướng phát triển phải có tầm nhìn dài hạn 5 năm, 10 năm và xa hơn, đồng thời được cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch, sản phẩm và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ tư lệnh 86 trình bày diễn văn tại buổi lễ.

Chủ động phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các lực lượng liên quan, phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng thế trận tác chiến không gian mạng vững chắc. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng trong lĩnh vực tác chiến không gian mạng, an toàn thông tin, phòng, chống tội phạm công nghệ cao, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ rõ, đặc thù hoạt động trên không gian mạng thường xuyên phải tiếp xúc với những thông tin xấu độc, phức tạp, đặt ra yêu cầu cao về bản lĩnh chính trị, đạo đức và ý thức tổ chức kỷ luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Vì vậy, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục, quản lý, rèn luyện bộ đội; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương; xây dựng tinh thần đoàn kết, hiệp đồng, trách nhiệm và văn hóa cống hiến. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện công tác, sinh hoạt của bộ đội; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, BTL 86 vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng, với truyền thống “Trung thành, kỷ luật, trí tuệ, hiệu quả”, bản lĩnh, trí tuệ, ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đổi mới sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ BTL 86 sẽ tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, xây dựng đơn vị cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; làm chủ không gian mạng, làm chủ công nghệ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.