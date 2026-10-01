Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI
Sáng 1-10, tại phường Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/dai-tuong-phan-van-giang-tiep-xuc-cu-tri-tinh-thai-nguyen-truoc-ky-hop-thu-hai-quoc-hoi-khoa-xvi-64643