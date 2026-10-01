Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Mới đây, hơn 500 học sinh tại xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khám sức khỏe, sàng lọc tim mạch, đánh giá dinh dưỡng, tư vấn và cấp thuốc miễn phí. Cùng với chăm sóc sức khỏe học đường, các chuyên gia bệnh viện đào tạo, hỗ trợ chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trên địa bàn, góp phần nâng cao khả năng khám, chữa bệnh ngay tại tuyến dưới theo tinh thần Đề án 1816 của Bộ Y tế.