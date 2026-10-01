Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tiếp xúc cử tri của một số đơn vị quân đội và 37 xã, phường khu vực phía bắc tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Hà Sỹ Huân, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Thái Nguyên đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội và kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Nhất đến nay.

Theo chương trình dự kiến, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc vào ngày 17/10 và dự kiến bế mạc vào ngày 20/11, được tổ chức thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 17/10 đến ngày 13/11; đợt 2 từ ngày 19/11 đến ngày 20/11.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự Hội nghị tiếp xúc cử tri tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua 43 dự án luật, nghị quyết và cho ý kiến đối với 2 dự án luật.

Đối với các dự án trình Quốc hội xem xét, thông qua, có 7 dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất (tháng 8/2026) và 36 dự án Luật, nghị quyết được trình cho ý kiến lần đầu và thông qua tại kỳ họp này; có 7 dự án luật được trình, thông qua theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bên cạnh công tác lập pháp, Quốc hội dự kiến xem xét, quyết định các nhóm nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo chương trình kỳ họp.

Về kết quả trả lời kiến nghị cử tri gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đến nay, ĐBQH Hà Sỹ Huân cho biết, sau Kỳ họp, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổng hợp và chuyển 28 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan Trung ương và địa phương (trong đó, kiến nghị Trung ương là 21; kiến nghị địa phương là 7). Đến nay, Đoàn đã nhận được văn bản trả lời của 28/28 ý kiến, kiến nghị cử tri.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Từ kết quả trả lời của các cơ quan chức năng, ĐBQH Hà Sỹ Huân đã thông báo tới cử tri nội dung cụ thể của các văn bản, trong đó có các nội dung liên quan đến: Chế độ, chính sách cải cách tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức cấp xã nói riêng để bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vấn đề về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đối với một số trường hợp đã sử dụng đất ổn định. Chính sách hỗ trợ đóng BHYT theo hướng quan tâm nhiều hơn đến yếu tố địa bàn cư trú, bảo đảm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Công tác khắc phục tình trạng xuống cấp một số công trình giao thông trên địa bàn...

Tại Hội nghị, các cử tri đã gửi nhiều kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên liên quan đến các nội dung về: Thúc đẩy đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm dữ liệu được chia sẻ đồng bộ, thông suốt trong xử lý thủ tục hành chính; cân đối, bổ sung nguồn vốn, tạo điều kiện cho người dân vay vốn thúc đẩy phát triển sản xuất; hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát; nâng cao năng lực, chất lượng khám chữa bệnh, phát triển y tế tuyến cơ sở; chính sách đối với người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở, tham gia công tác Mặt trận; chính sách phát triển kinh tế rừng; bảo đảm an toàn cho người dân ở một số khu vực hay bị sạt lở đất…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang trao đổi, chia sẻ, trả lời các ý kiến phát biểu, kiến nghị của cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thể chế hóa các định hướng chiến lược, các quyết sách của Đảng. Đây là Kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, trong đó dự kiến xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều dự án luật, nghị quyết, bao quát các lĩnh vực thiết yếu của đời sống xã hội. Nhiều dự án luật được đưa ra xin ý kiến rộng rãi trong nhân dân, rất mong được sự đóng góp ý kiến của nhân dân như: Dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Luật hình sự (sửa đổi);…

Đồng thời Quốc hội cũng sẽ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và quyết định kế hoạch năm 2027; xem xét vấn đề ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, thực hiện công tác giám sát...

Chia sẻ thông tin về tình hình quốc tế, khu vực và thông báo một số kết quả nổi bật về kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định trong kết quả, thành tựu phát triển chung của đất nước có sự đóng góp quan trọng, thiết thực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Thái Nguyên.

Hội nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thái Nguyên đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế-xã hội. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng trưởng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế Quý III của tỉnh đạt gần 13,96%, 9 tháng đầu năm đạt 11,24%, là mức tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và y tế đạt nhiều kết quả tích cực. An sinh xã hội được bảo đảm; chính sách đối với người có công, hộ nghèo, đối tượng khó khăn được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng; chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng lên; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững…

Trước yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thái Nguyên bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng thành chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm của từng ngành, từng địa bàn, từng dự án.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân của tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Đồng thời, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính, ngân sách và đất đai; tăng cường quản lý thu, thực hành tiết kiệm chi, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, triển khai các công trình giao thông có tính kết nối, lan tỏa cao; nâng cao hiệu quả giải ngân, giải phóng mặt bằng và sử dụng vốn.

Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh. Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư và sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, xác định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân; quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân ở vùng còn khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân của tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; củng cố, sắp xếp hợp lý hệ thống cơ sở giáo dục, y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận thuận lợi các dịch vụ thiết yếu. Không ngừng củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp trao đổi, giải đáp những vấn đề cụ thể được cử tri quan tâm, đề cập; nhấn mạnh, những kiến nghị của cử tri tại Hội nghị là thông tin thực tiễn quan trọng đối với công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội, đồng thời phản ánh yêu cầu phát triển và những vấn đề đặt ra đối với tỉnh Thái Nguyên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ nghiêm túc tổng hợp, phản ánh đầy đủ tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền; theo dõi, giám sát việc xem xét, giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm hỏi, tặng 50 suất quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân của tỉnh Thái Nguyên./.