Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri tại Thái Nguyên

Ngày 1.10, tại trụ sở UBND phường Bắc Kạn (tỉnh Thái Nguyên), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu tại Hội nghị cùng lãnh đạo tỉnh, Quân khu 1 và đại diện cử tri 37 xã, phường khu vực phía Bắc tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các ý kiến cử tri tập trung vào những vấn đề gắn với đời sống dân sinh và yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có cải cách thủ tục hành chính, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Cử tri cũng kiến nghị bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, xử lý các điểm sạt lở, bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh miền núi và đầu tư hạ tầng tại những khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Những nội dung liên quan đến tài nguyên và văn hóa địa phương cũng được đặt ra, gồm tăng nguồn lực quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và phát triển du lịch sinh thái tại Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến của cử tri và yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát từng kiến nghị.

Theo đó, từng nội dung phải được xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và giải pháp xử lý, tránh để những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và quá trình phát triển của địa phương.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Thái Nguyên tiếp tục bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh sử dụng hiệu quả nguồn lực, ưu tiên các công trình trọng điểm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, qua đó tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với yêu cầu phát triển, Thái Nguyên cần tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về quốc phòng, an ninh, tỉnh tiếp tục củng cố, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Thái Nguyên cần phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

Đối với các kiến nghị được cử tri nêu tại Hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời theo dõi, giám sát và thông tin lại với cử tri theo quy định.

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