Đại tướng Phan Văn Giang tiếp xúc cử tri các xã phía Bắc Thái Nguyên

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Dự Hội nghị có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; Thiếu tướng Trần Xuân Mạnh, Tư lệnh Quân khu 1; đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi tiếp xúc cử tri các xã phía Bắc tỉnh Thái Nguyên.

Tại Hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, đại diện cử tri 37 xã, phường phía Bắc tỉnh nêu kiến nghị nhiều vấn đề liên quan trực tiếp đến các chế độ, chính sách, đời sống và phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri các xã phía Bắc Thái Nguyên.

Cử tri đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hệ thống tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu đồng bộ; nghiên cứu hệ thống dùng chung phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Các cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm bổ sung nguồn vốn tín dụng với chính sách ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực vùng cao, vùng khó khăn. Ưu tiên nguồn lực xử lý các tuyến giao thông thường xuyên sạt lở tại các xã miền núi; đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, hạ tầng kinh tế - xã hội tại khu vực trọng điểm quốc phòng, an

Cử tri các xã phía Bắc Thái Nguyên dự buổi tiếp xúc.

Cử tri đề nghị Nhà nước có giải pháp hiệu quả để bảo đảm cơ hội học tập bậc THPT cho học sinh miền núi, tăng chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên, đầu tư trường, lớp học và hỗ trợ các điều kiện ăn ở, đi lại cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Đối với lĩnh vực tài nguyên, môi trường và du lịch, cử tri đề nghị bố trí nguồn lực, phương tiện, trang thiết bị phục vụ quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên và phát triển du lịch sinh thái tại khu dự trữ thiên nhiên, bảo tồn sinh quyển trên địa bàn tỉnh.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri các xã phía Bắc Thái Nguyên.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao những kết quả Thái Nguyên đạt được. Đồng chí đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11% trở lên trong năm 2026.

Đại tướng đề nghị tỉnh quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách, ưu tiên đầu tư những công trình trọng điểm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, môi trường; chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Cử tri các xã phía Bắc Thái Nguyên dự buổi tiếp xúc.

Đồng thời, Thái Nguyên tiếp tục củng cố quốc phòng, an ninh, chủ động nắm chắc tình hình từ cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đoàn sẽ theo dõi, giám sát quá trình giải quyết và thông tin lại với cử tri theo quy định.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh trả lời một số kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh trân trọng tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí cho rằng, đây đều là những mong muốn, nguyện vọng chính đáng, xuất phát từ thực tiễn ở cơ sở, cần được quan tâm, giải quyết kịp thời, phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí cho biết: Trong quý III và 9 tháng năm 2026, tỉnh cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh đang tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu cả năm; bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Các cử tri dự buổi tiếp xúc.

Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền, tỉnh sẽ ưu tiên tháo gỡ vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu; phối hợp với các ngân hàng tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp và triển khai hiệu quả chính sách tín dụng đối với người dân.

Cùng với đó, tỉnh tập trung rà soát, bố trí kinh phí giao đất, giao rừng và bảo vệ rừng; bảo đảm trường, lớp, đội ngũ giáo viên; khẩn trương khắc phục những bất cập về giao thông.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát từng kiến nghị, xác định rõ trách nhiệm, thời hạn và giải pháp xử lý; không để những vấn đề thuộc thẩm quyền kéo dài, ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà người có công trên địa bàn phường Đức Xuân và phường Bắc Kạn.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà người có công trên địa bàn phường Đức Xuân và phường Bắc Kạn.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trao tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng cho các đối tượng chính sách trên địa bàn phường Đức Xuân và phường Bắc Kạn.