Đại tướng Phan Văn Giang: Tiếp tục bảo đảm vững chắc hạ tầng viễn thông trong mọi tình huống
Sáng 20-11, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị.
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