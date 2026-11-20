Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, nói đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là nói đến những dấu ấn lớn của y học nước nhà, tiêu biểu là di sản khoa học của Giáo sư, Anh hùng Lao động Tôn Thất Tùng với phương pháp phẫu thuật gan được thế giới ghi nhận.