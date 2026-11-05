Đại tướng Phan Văn Giang tiếp phái đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu

Tại cuộc tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam luôn coi EU là đối tác chiến lược quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Tiếp nối thành công chuyến thăm chính thức Việt Nam của ngài Antonio Costa, Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào tháng 1-2026, cùng với việc hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, chuyến thăm chính thức EU của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 10 vừa qua đã khẳng định sự coi trọng của Việt Nam trong phát triển quan hệ với EU trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng, công nghiệp quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp ông Noel Clehane, Phó chủ tịch Hội đồng kinh doanh EU-ASEAN, Trưởng phái đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, quan hệ hợp tác Việt Nam - EU trong lĩnh vực quốc phòng thời gian qua được triển khai phù hợp với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai bên, nổi bật trên các lĩnh vực: Công nghiệp quốc phòng, công nghệ cao, hàng không vũ trụ, quân y... Việt Nam chủ trương xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng chủ động, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; chủ trương đa phương hóa, đa dạng hóa, hợp tác bình đẳng cùng có lợi với tất cả đối tác, trong đó có các quốc gia châu Âu.

Quang cảnh cuộc tiếp.

Trong lĩnh vực quân y, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về cứu hộ-cứu nạn, ứng phó với các dịch bệnh; khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác với các đối tác có thiện chí, năng lực và cam kết hợp tác lâu dài.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp châu Âu sẵn sàng hợp tác chuyển giao công nghệ lõi và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, để Việt Nam nâng cao năng lực tự chủ trong nước.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng ông Noel Clehane.

Thay mặt phái đoàn doanh nghiệp cấp cao châu Âu, ông Noel Clehane cảm ơn Đại tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp đoàn; nhấn mạnh, chuyến thăm, làm việc của đoàn diễn ra trong bối cảnh quan trọng, khi hai bên đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra cơ hội hợp tác song phương không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, mà còn cả trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.

Các đại biểu dự cuộc tiếp chụp ảnh chung.

Ông Noel Clehane nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, qua đó đóng góp vào sự phát triển của Việt Nam; đồng thời bày tỏ mong muốn Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp châu Âu đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.