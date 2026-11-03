Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Chúc bà Lee Miyon có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, với sự quan tâm thúc đẩy của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, hợp tác quốc phòng song phương không ngừng được mở rộng, ngày càng hiệu quả thiết thực, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; giáo dục, đào tạo; khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng…

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Đại sứ Hàn Quốc Lee Miyon.

Bày tỏ cảm ơn Chính phủ Hàn Quốc trong những năm qua đã cung cấp các gói viện trợ rà phá bom, mìn còn sót lại sau chiến tranh tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện nay, hai bên đang phối hợp triển khai Dự án "Hành động bom mìn vì làng hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc" giai đoạn 2024 - 2026 với số vốn viện trợ không hoàn lại 14 triệu USD của Chính phủ Hàn Quốc.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, bà Đại sứ ủng hộ Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước thống nhất. Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn được đón đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 10 đến 13-12.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại sứ Hàn Quốc Lee Miyon trao tặng quà lưu niệm.

Về phần mình, bà Lee Miyon bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ song phương giữa hai nước đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc còn nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm hợp tác quốc phòng. Bên lề Hội nghị ADMM+ lần thứ 13 tổ chức tại Philippines vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đã gặp song phương, nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Đại sứ mong rằng Đại tướng Phan Văn Giang trên cương vị của mình sẽ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước; đồng thời thông báo tới Bộ Quốc phòng Việt Nam, Hàn Quốc sẽ có 20 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng tham gia trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 sắp tới tại Hà Nội.