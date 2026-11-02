Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, chuyến thăm của ông Ajit Doval có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam và Ấn Độ vừa nhất trí nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường trên tinh thần “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất", nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ rất thành công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hồi tháng 5 vừa qua.

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Đại tướng Phan Văn Giang nhận định, thời gian qua, trên cơ sở các văn bản đã ký kết, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ đến năm 2030 và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, quan hệ quốc phòng song phương tiếp tục được hai bên quan tâm thúc đẩy, phát triển thiết thực, hiệu quả, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh vào tháng 5 vừa qua, hai bên đã thống nhất tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, triển khai đầy đủ, hiệu quả, thiết thực các văn bản hợp tác đã ký kết, tập trung vào các nội dung trọng tâm, gồm: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác huấn luyện, đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; tích cực tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ phát triển hiệu quả hơn nữa, tương xứng với vai trò trụ cột trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Ấn Độ sang tham dự và trưng bày sản phẩm tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, diễn ra vào tháng 12-2026, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đánh giá cao mối quan hệ Việt Nam-Ấn Độ; khẳng định trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, quan hệ với những đối tác tin cậy ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển và tự chủ của mỗi quốc gia.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà lưu niệm tặng Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua không ngừng phát triển, trong đó hợp tác quốc phòng song phương là một trong những trụ cột quan trọng.

Các đại biểu dự buổi tiếp chụp ảnh chung.

Thời gian tới, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, an ninh mạng… qua đó góp phần thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng thực chất, hiệu quả.