Sau khi kiểm tra một số mặt công tác và nghe chỉ huy Cục Dân quân tự vệ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên Cục Dân quân tự vệ trong thực hiện nhiệm vụ; nhất là công tác tham mưu chiến lược về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, công tác quốc phòng ở bộ, ngành, địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, làm việc với Cục Dân quân tự vệ.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Cục Dân quân tự vệ tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn các địa phương kiện toàn tổ chức, biên chế lực lượng dân quân tự vệ; xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp, có trọng tâm, trọng điểm, quy mô hợp lý, chất lượng tổng hợp cao, lấy chất lượng chính trị làm cơ sở; tổ chức biên chế tinh, gọn, chặt chẽ, trang bị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Chú trọng xây dựng lực lượng ở địa bàn biên giới, biển, đảo và các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh; phát huy hiệu quả các mô hình chốt dân quân thường trực biên giới, hải đội dân quân thường trực.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Quang cảnh buổi làm việc.

Cùng với đó, chỉ đạo, hướng dẫn, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự địa phương các cấp trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động và quản lý lực lượng, bảo đảm dân quân tự vệ thực sự là lực lượng tại chỗ, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, tiếp tục phát huy vai trò của dân quân tự vệ trong tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống; phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở, tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Thủ trưởng Tổng cục Chính trị phát biểu tại buổi làm việc.

Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu phát biểu tại buổi làm việc.

Trung tướng Nguyễn Quốc Toản, Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý Cục Dân quân tự vệ tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn; đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chính quy, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Đồng thời, quan tâm bảo đảm tốt điều kiện làm việc, sinh hoạt, tạo động lực để cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.