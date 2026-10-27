Đại tướng Phan Văn Giang tham dự ADMM-20, ADMM+ lần thứ 13

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Hội nghị ADMM+ lần thứ 12 tại Malaysia (tháng 11-2025). Ảnh: THU TRANG

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự ADMM-20, ADMM+ lần thứ 13 và các hoạt động liên quan nhằm tiếp tục khẳng định sự chủ động của Việt Nam với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN nói chung và hợp tác kênh quốc phòng-quân sự ASEAN nói riêng, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.