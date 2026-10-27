Đại tướng Phan Văn Giang tham dự ADMM-20, ADMM+ lần thứ 13
Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 20 (ADMM-20), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13 và các hoạt động liên quan từ ngày 27 đến 30-10 tại Cebu, Philippines.
Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự ADMM-20, ADMM+ lần thứ 13 và các hoạt động liên quan nhằm tiếp tục khẳng định sự chủ động của Việt Nam với vai trò là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong ASEAN nói chung và hợp tác kênh quốc phòng-quân sự ASEAN nói riêng, đồng thời thể hiện sự ủng hộ đối với Philippines trong năm Chủ tịch ASEAN 2026.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/dai-tuong-phan-van-giang-tham-du-admm-20-admm-lan-thu-13-1062167