Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tiếp xúc cử tri Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tiếp xúc cử tri 37 xã, phường phía bắc tỉnh. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Cùng dự buổi tiếp xúc có các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Quân khu 1; các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại hội nghị, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã báo cáo với cử tri về dự tính nội dung Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra trong thời gian tới; báo cáo tổng hợp kiến nghị, ý kiến của cử tri và trả lời của các cơ quan liên quan.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã kiến nghị nhiều vấn đề, như: quan tâm giải quyết, tăng nguồn vốn vay tín dụng chính sách xã hội giúp người dân tiếp cận kịp thời; đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát; giải quyết chế độ chính sách cho người có công; quan tâm bố trí nguồn lực, khai thác các trụ sở sau sáp nhập, đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa ở cơ sở; rà soát, đánh giá khối lượng công việc, quy mô để bố trí cán bộ ở cấp cơ sở.

Cử tri nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Cử tri cũng kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành tiếp tục rà soát, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; nghiên cứu xây dựng, triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính dùng chung phạm vi cả nước; quan tâm bố trí kinh phí để hỗ trợ địa phương thực hiện giao đất, giao rừng; đối với miền núi cần tăng chỉ tiêu tuyển sinh và mở thêm các trường học công lập để bảo đảm con em các dân tộc được học tập đầy đủ; quan tâm, đầu tư tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn; tiếp tục đầu tư xử lý căn cơ, hiệu quả các vị trí thường xuyên sạt lở trên đường giao thông huyết mạch…

Một số ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên giải đáp, tiếp thu tại buổi tiếp xúc.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu tại buổi tiếp xúc. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Đại tướng Phan Văn Giang đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri 37 xã, phường phía bắc tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng thông tin thêm, dự tính kỳ họp tới của Quốc hội sẽ cho ý kiến, xem xét, thông qua rất nhiều dự án luật với khối lượng công việc rất lớn. Trong đó, có những văn bản sẽ đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.

Về tình hình thế giới, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh nhiều nội dung về công tác đối ngoại, uy tín, vị thế của đất nước ta trên trường thế giới; những biến động, xung đột trên thế giới hiện nay; những vấn đề cần quan tâm trong thực thi chiến lược, chính sách ngoại giao của đất nước trong thời gian tới.

Về tình hình trong nước, Đại tướng nhấn mạnh, kinh tế của đất nước tiếp tục có những bước tăng trưởng tốt; thu hút vốn FDI tăng hơn 55% trong những tháng qua. Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã được thực hiện quyết liệt, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Các lĩnh vực được phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, cũng có những vấn đề khó khăn, hạn chế, như: chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, sức mua thị trường chưa cao, số lượng doanh nghiệp giải thể nhiều…

Hội nghị có sự tham gia của đại biểu 37 xã, phường khu vực phía bắc tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, thời gian qua, quân đội đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như: tham gia quyết liệt, hiệu quả công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây trường liên cấp vùng biên giới; quân đội là lực lượng chính thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đáp ứng lòng mong mỏi của thân nhân các liệt sĩ.

Đại tướng nhấn mạnh, trong thời gian còn lại của năm, cần quyết tâm, chủ động, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy phát triển khoa học-công nghệ; đặc biệt phát triển văn hóa-xã hội, con em các dân tộc phải được bảo đảm cơ hội, điều kiện đi học đầy đủ; phải bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh.

Đại tướng ghi nhận, biểu dương kết quả tăng trưởng kinh tế thuộc hàng đầu cả nước của tỉnh Thái Nguyên, là nền tảng vững chắc bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong năm 2026. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt nhiều kết quả tích cực.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng tặng quà cho các gia đình chính sách. (Ảnh: TUẤN SƠN)

Đại tướng đề nghị tỉnh bám sát chủ trương, nghị quyết của Trung ương bảo đảm tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên; thực hiện hiệu quả công tác đầu tư, tài chính, ngân sách năm; tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; thực hiện đầy đủ các chương trình văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Về những kiến nghị của cử tri, Đại tướng khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiêm túc tiếp thu, phản ánh tới Quốc hội và trả lời tới cử tri khi có kết quả giải quyết, trả lời.

Sau tiếp xúc cử tri, Đại tướng Phan Văn Giang đã tặng 50 suất quà cho các gia đình chính sách của phường Bắc Kạn và phường Đức Xuân.