Dự hội nghị có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; đại biểu một số ban, bộ, ngành Trung ương và chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, do điều kiện địa hình, hạ tầng thiết yếu ở nhiều địa bàn còn khó khăn, thiếu đồng bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và khả năng tiếp cận các dịch vụ của người dân. Quán triệt chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội đẩy mạnh công tác dân vận, chính sách, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) được giao triển khai chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản, cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới. Chương trình nhằm đưa hạ tầng viễn thông đến những địa bàn khó khăn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách số, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công, giáo dục, y tế và các tiện ích thiết yếu; đồng thời phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan trưng bày tại hội nghị.

Với quyết tâm không để người dân ở những địa bàn khó khăn bị hạn chế cơ hội tiếp cận thông tin, Viettel đã phối hợp chặt chẽ với các quân khu, Bộ đội Biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức triển khai chương trình. Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân, chiến sĩ, người lao động của Tập đoàn không quản ngại địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, vận chuyển vật tư, thiết bị, xây dựng các trạm phát sóng tại những khu vực xa xôi, cách trở.

Sau 8 tháng triển khai, với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị Quân đội và sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân 23 tỉnh, thành phố, Viettel đã xây dựng 1.337 trạm phát sóng, xóa lõm sóng tại 788 thôn, bản và 1.068 cụm dân cư có hơn 50 người dân, đưa sóng di động đến khoảng 130 nghìn người. Qua đó, nâng vùng phủ sóng di động Viettel toàn quốc lên 99,7%, hoàn thành chương trình sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch.

Việc đưa các trạm phát sóng vào hoạt động góp phần nâng cao khả năng kết nối thông tin liên lạc của nhân dân và các lực lượng trên địa bàn, hỗ trợ ứng phó thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm quốc phòng, an ninh tại các địa bàn trọng yếu.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng gặp gỡ, động viên đại biểu và các cháu nhỏ bên lề hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Tập đoàn Viettel đã phát huy tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần kết nối thông tin, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin, xây dựng khu vực biên giới ngày càng giàu mạnh, bình yên.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chăm lo đời sống nhân dân, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ. Ở đâu có đồng bào sinh sống, có cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, ở đó cần có hạ tầng viễn thông và các tiện ích số. Vì vậy, hoàn thành xây dựng các trạm phát sóng mới là bước khởi đầu; nhiệm vụ quan trọng tiếp theo là duy trì hệ thống hoạt động ổn định, bền vững, an toàn, phát huy hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh.

Ban Tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản và cụm dân cư lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tập đoàn Viettel tiếp tục bảo đảm vững chắc hạ tầng mạng lưới, vận hành, khai thác hiệu quả các trạm phát sóng đã đầu tư; chủ động xây dựng phương án kỹ thuật dự phòng, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế, nguồn điện, lực lượng ứng phó sự cố, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống. Cùng với đó, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục từ xa, dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng số; ứng dụng viễn thông vào sản xuất, kinh doanh, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm địa phương. Tiếp tục khảo sát, đề xuất mở rộng phủ sóng đến các cụm dân cư dưới 50 người, điểm lõm sóng phát sinh và các chốt tuần tra biên giới ở địa bàn hiểm trở.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội phát biểu tại hội nghị.

Một số tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại hội nghị.

Đối với các cơ quan, đơn vị Quân đội, nhất là quân khu, Bộ đội Biên phòng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu phối hợp chặt chẽ với địa phương và Viettel trong quản lý, bảo vệ, vận hành, khai thác hạ tầng viễn thông; bảo đảm an ninh, an toàn các công trình, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, hiện đại hóa quản trị biên giới, từng bước xây dựng mô hình quản trị biên giới thông minh, liên thông, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố biên giới tiếp tục phối hợp với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm an sinh xã hội, phát triển hạ tầng khu vực biên giới; quan tâm bố trí kinh phí, quỹ đất, tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các công trình viễn thông đúng tiến độ, quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền, động viên các lực lượng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hoàn thành chương trình phủ sóng di động tại các thôn, bản, cụm dân cư lõm sóng là kết quả đáng ghi nhận, góp phần khắc phục điểm nghẽn hạ tầng viễn thông ở địa bàn khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh. Đồng thời, tin tưởng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Viettel tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tiên phong trên mặt trận công nghệ, an sinh xã hội, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng vùng biên cương ngày càng giàu mạnh, bình yên.