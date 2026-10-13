Đại tướng Phan Văn Giang hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

Tham dự hội đàm có: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam…

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định sự ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam - Campuchia; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng - an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế...

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha tham quan các hình ảnh về quan hệ Việt Nam - Campuchia. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Tea Seiha ghi sổ lưu niệm tại trụ sở Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả, là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Các nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật là các lĩnh vực: Trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý, bảo vệ biên giới; giáo dục, tuyên truyền; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương…

Quang cảnh hội đàm. Ảnh: TRỌNG HẢI

Về phần mình, Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh tới mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời giữa Campuchia và Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước tiến mới trong quan hệ song phương; khẳng định chuyến thăm là cơ hội để làm sâu sắc hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước nói chung. Đại tướng Tea Seiha đánh giá cao kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua; đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai các nội dung đã thống nhất, qua đó tiếp tục củng cố vị trí của hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia năm 2027. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào các nội dung, gồm: Hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh; gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp; đối thoại - tham vấn; hợp tác giữa các quân, binh chủng; phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển; phối hợp triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về việc bảo vệ và phát huy các đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia; hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; hậu cần, quân nhu; kinh tế quốc phòng; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

Hai nước sẽ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Vì vậy, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước bảo đảm lan tỏa sâu rộng về mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia năm 2027.