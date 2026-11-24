Thân ái gửi cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động Xí nghiệp 9, Tổng Công ty 319

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Xí nghiệp 9, Tổng công ty 319 (25-11-1996 / 25-11-2026), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động đã và đang công tác tại Xí nghiệp 9 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thư chúc mừng Ngày truyền thống Xí nghiệp 9 (Tổng công ty 319) của Đại tướng Phan Văn Giang.

Trải qua 30 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty 319; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, công nhân và viên chức quốc phòng, người lao động Xí nghiệp 9 đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, nhanh nhạy, chủ động, sáng tạo, tự lực, khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm lĩnh vực kinh doanh, kết hợp quốc phòng với kinh tế đúng pháp luật gắn với bảo đảm tốt môi trường, thu nhập, chế độ chính sách cho người lao động, tích cực tham gia công tác dân vận, chính sách, xây dựng nông thôn mới; tổ chức thi công các công trình quốc phòng, kinh tế, nhất là về nhà ở, hạ tầng giao thông bảo chất lượng, an toàn, tiến độ, được các chủ đầu tư đánh giá cao, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Xí nghiệp 9 trong 30 năm qua. Mong rằng, trong kỷ nguyên mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, phát triển” của đơn vị, thực hiện hiệu quả chủ trương kết hợp kinh tế với quốc phòng trong sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!