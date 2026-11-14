Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội

Báo Quân đội nhân dân Điện tử trân trọng giới thiệu nội dung thư của Đại tướng Phan Văn Giang:

Thân ái gửi đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2026

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 / 20-11-2026), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã và đang công tác trong Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong quá trình phát triển của đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm sâu sắc và khẳng định tầm quan trọng, vai trò quyết định của đội ngũ nhà giáo đối với chất lượng giáo dục, đào tạo. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường; các thế hệ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội luôn phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự tin, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 290-NQ/QUTW ngày 7-1-2026 của Quân ủy Trung ương về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong Quân đội, các học viện, nhà trường và đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã tích cực, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ, đoàn kết, thống nhất, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học; đạt được nhiều thành tích trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý giáo dục, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhân viên, hạ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương thành tích của các học viện, nhà trường và những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội đạt được trong thời gian vừa qua.

Các đồng chí thân mến!

Nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đang đặt ra yêu cầu phải đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; các học viện, nhà trường Quân đội cần tập trung quán triệt, cụ thể hóa, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về giáo dục và đào tạo, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết số 290-NQ/QUTW ngày 7-1-2026 của Quân ủy Trung ương. Tăng cường quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ số lượng, cơ cấu phù hợp và chất lượng cao, bảo đảm sự chuyển tiếp vững chắc giữa các thế hệ.

Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, gắn kết chặt chẽ nhà trường với đơn vị; gắn đào tạo, bồi dưỡng với sử dụng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng nhanh, có hiệu quả các thành tựu của khoa học và công nghệ vào giảng dạy, quản lý và nghiên cứu khoa học; thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Tôi tin tưởng với truyền thống vẻ vang, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Quân đội sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, thực sự là tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống, trí tuệ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác và ý chí vươn lên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ!

Chào thân ái và quyết thắng!