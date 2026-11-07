Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng 70 năm ngày truyền thống Cục Công trình quốc phòng, Binh chủng Công binh

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung thư của Đại tướng Phan Văn Giang:

Thân ái gửi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Công trình quốc phòng, Binh chủng Công binh

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Cục Công trình quốc phòng, Binh chủng Công binh (7-11-1956 / 7-11-2026), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Công trình quốc phòng qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương trong cả nước; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Công trình quốc phòng đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống “Mở đường thắng lợi” của Bộ đội Công binh; đoàn kết, kiên định, chủ động, nhạy bén, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ tư lệnh Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý, bảo vệ, quy hoạch, thẩm định, chỉ đạo, thi công các công trình chiến đấu và các công trình quốc phòng trong phạm vi cả nước; triển khai xây dựng các công trình giao thông phục vụ dân sinh bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bảo đảm chất lượng, tiến độ, góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Cục Công trình quốc phòng trong 70 năm qua. Mong rằng, trong kỷ nguyên mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!