Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Thông tin 29

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung thư của Đại tướng Phan Văn Giang:

Thân ái gửi sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn Thông tin 29, Quân khu 9 (15-10-1976 / 15-10-2026), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ đã và đang công tác tại Lữ đoàn Thông tin 29 lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 50 năm xây dựng, phục vụ chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Lữ đoàn Thông tin 29 đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, vững chắc, bí mật, an toàn, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế và lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ; tích cực tham gia công tác dân vận, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, là đơn vị tiêu biểu của Quân khu 9 về ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Lữ đoàn Thông tin 29 trong 50 năm qua. Mong rằng, trong kỷ nguyên mới, các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống “Dũng cảm, sáng tạo; tự lực, tự cường; thông tin thông suốt”; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ", phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!