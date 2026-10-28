Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ và các Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Nhật Bản, Philippines

* Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth, hai bên bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển tích cực trên các lĩnh vực như: Đối thoại, tham vấn, công nghiệp quốc phòng, quân y và nhất là hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh...

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Pete Hegseth đã trao đổi một số thông tin, kỷ vật chiến tranh. Sự kiện này tiếp tục thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Chính phủ Việt Nam triển khai.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, trên cơ sở Thỏa thuận Dự án phạm vi hạn chế (LSPA) của Dự án xử lý ô nhiễm dioxin sân bay Biên Hòa và Dự án hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam ký kết ngày 23-9 bởi Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam mở rộng Dự án hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng chất độc da cam và hiện thực hóa cam kết bổ sung 130 triệu USD cho Dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại sân bay Biên Hòa, Hoa Kỳ sẽ hợp tác, hỗ trợ để đến năm 2045, Việt Nam cơ bản làm sạch toàn bộ diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chiến tranh Hoa Kỳ Pete Hegseth trao đổi thông tin, kỷ vật chiến tranh.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương trên cơ sở phù hợp với nhu cầu, năng lực, lợi ích của cả hai phía, đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và thế giới.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao việc Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ sẽ đưa nhiều trang thiết bị quốc phòng hiện đại đến trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tổ chức từ ngày 10 đến 13-12-2026 tại Hà Nội.

* Tại cuộc gặp Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia thời gian qua tiếp tục phát triển tích cực, nổi bật là: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; đối thoại, tham vấn; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; quân y; hải quân; trao đổi kinh nghiệm... Qua đó cho thấy thiện chí và nỗ lực chung của hai bên trong tăng cường hợp tác ngày càng thực chất.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles.

Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ Quốc phòng Australia tiếp tục cử máy bay hỗ trợ Việt Nam vận chuyển Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 8 sang thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, tập trung vào: Trao đổi đoàn, hợp tác hải quân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tiếp tục ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực…

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn chuyên gia Australia sang trao đổi kinh nghiệm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Việt Nam, qua đó đóng góp cho “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được quyết liệt triển khai tại Việt Nam.

* Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro, hai bên vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam - Nhật Bản phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tương xứng tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới, nổi bật là: Trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao được duy trì; các cơ chế, nội dung hợp tác được thúc đẩy, phù hợp với mong muốn, nhu cầu của hai bên.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro.

Hai bên vui mừng chứng kiến hợp tác quốc phòng ASEAN - Nhật Bản tiếp tục phát triển thực chất, trên cơ sở Tầm nhìn Vientiane 2.0, Sáng kiến JASMINE của Nhật Bản, với nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác như chương trình tập huấn trên tàu hải quân, bồi dưỡng sĩ quan không quân, hợp tác an ninh mạng và hỗ trợ nâng cao năng lực…

* Gặp Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro, hai bên bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ song phương Việt Nam - Philippines ngày càng phát triển toàn diện trong suốt 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (12-7-1976 / 12-7-2026). Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân (tháng 6-2026) tạo xung lực mới cho hợp tác quốc phòng song phương phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro.

Thời gian qua, hai bên đã tích cực phối hợp triển khai các nội dung hợp tác, đạt kết quả thiết thực, nổi bật là: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đối thoại - tham vấn; an ninh, an toàn hàng hải; đào tạo; quân y; giao lưu sĩ quan trẻ; hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa; cứu hộ - cứu nạn.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó có: Trao đổi đoàn; hậu cần; tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa đường biển; hợp tác giữa các quân, binh chủng; đào tạo nguồn nhân lực; công nghiệp quốc phòng; an ninh, an toàn hàng hải; quân y; an ninh mạng…

* Tại các cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo cấp cao Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, Bộ Quốc phòng các nước Australia, Nhật Bản, Philippines tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng các nước tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.