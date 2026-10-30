Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Singapore và Hàn Quốc

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin.

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, góp phần duy trì vai trò trung tâm và thúc đẩy hợp tác nội khối.

Hai bên vui mừng chứng kiến thời gian qua, các cơ quan, đơn vị Bộ Quốc phòng hai nước tích cực triển khai nội dung hợp tác đã được thống nhất trong chuyến thăm tới Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia (từ ngày 5 đến 6/8/2026), gồm: trao đổi đoàn, giao lưu các cấp; tham vấn-đối thoại; hợp tác quân, binh chủng; công nghiệp quốc phòng; đào tạo; an ninh mạng; quân y; cứu hộ cứu nạn; tham vấn, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin.

Mới nhất, ngày 20/10, Thứ trưởng Quốc phòng hai nước đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất tại Hà Nội, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng song phương, mở ra cơ hội làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai bên nhất trí thời gian tới tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó có: trao đổi đoàn; công nghiệp quốc phòng; trao đổi kinh nghiệm; hợp tác thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển; hợp tác hải quân; giúp đỡ tàu cá và ngư dân của nhau gặp nạn trên biển, cũng như đối xử nhân đạo đối với tàu cá và ngư dân vi phạm.

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, hai bên bày tỏ vui mừng với sự phát triển thực chất, hiệu quả trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; đối thoại-tham vấn; hợp tác đào tạo; giao lưu sĩ quan trẻ; giao lưu giữa quân, binh chủng.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing. (Ảnh: PHƯƠNG THẢO)

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Singapore sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2027. Hai bên mong muốn tiếp tục đồng hành, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, đặc biệt là ADMM, ADMM+.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing.

Gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul, hai bên vui mừng chứng kiến quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hai nước, được quan tâm, thúc đẩy hiệu quả, thực chất trên các lĩnh vực: trao đổi đoàn; triển khai các cơ chế hợp tác; đào tạo; hợp tác quân binh chủng; công nghiệp quốc phòng; khắc phục hậu quả chiến tranh…

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp, triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, trong đó có: hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; công nghiệp quốc phòng; tích cực ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là ADMM+…

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ trưởng Kang Shin-chul tiếp tục ủng hộ, có tiếng nói với Bộ Ngoại giao, Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) nhân rộng mô hình các dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh ở các địa phương của Việt Nam.

Tại các cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng các nước Malaysia, Singapore, Hàn Quốc tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 10 đến 13/12/2026; hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng các nước tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm.