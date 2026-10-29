Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Singapore và Hàn Quốc

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin. (Ảnh: Phương Thảo)

Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, ngày 29/10, tại Cebu (Philippines), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có các cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Singapore và Hàn Quốc nhân dịp tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 20 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 13.

Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Bộ Quốc phòng Malaysia đã chủ trì tổ chức thành công các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN 2025, góp phần duy trì vai trò trung tâm và thúc đẩy hợp tác nội khối.

Hai bên vui mừng nhận thấy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng hai nước tích cực triển khai những nội dung hợp tác đã thống nhất trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia từ ngày 5-6/8/2026.

Các lĩnh vực hợp tác gồm trao đổi đoàn, giao lưu các cấp, tham vấn-đối thoại, hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng, đào tạo, an ninh mạng, quân y, cứu hộ cứu nạn và phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, khu vực.

Đáng chú ý, ngày 20/10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã đồng chủ trì Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Malaysia lần thứ nhất tại Hà Nội, đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc phòng song phương.

Thời gian tới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, trong đó chú trọng công nghiệp quốc phòng, trao đổi kinh nghiệm, thực thi pháp luật và tìm kiếm cứu nạn trên biển, hợp tác hải quân; hỗ trợ tàu cá, ngư dân hai nước gặp nạn trên biển và đối xử nhân đạo với tàu cá, ngư dân vi phạm.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing, Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ trưởng Chan Chun Sing bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác quốc phòng thực chất, hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đối thoại, tham vấn; đào tạo; giao lưu sĩ quan trẻ và giao lưu giữa các quân, binh chủng.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Singapore sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027. Hai bên mong muốn tiếp tục đồng hành, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing. (Ảnh: Phương Thảo)

Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh quan hệ hợp tác quốc phòng là một trụ cột trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, được hai bên quan tâm thúc đẩy theo hướng hiệu quả, thực chất.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, triển khai các cơ chế hợp tác, đào tạo, hợp tác quân, binh chủng, công nghiệp quốc phòng và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, trong đó có khắc phục hậu quả chiến tranh, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, công nghiệp quốc phòng; đồng thời tích cực ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là ADMM+.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Bộ trưởng Kang Shin-chul tiếp tục ủng hộ, có tiếng nói với Bộ Ngoại giao và Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) nhằm nhân rộng mô hình các dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại các địa phương của Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang gặp song phương Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kang Shin-chul. (Ảnh: Phương Thảo)

Tại các cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng Malaysia, Singapore và Hàn Quốc tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại Hà Nội; đồng thời hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng của các nước tham gia trưng bày sản phẩm tại triển lãm./.