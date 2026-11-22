Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày văn hóa Việt Nam tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião, xã Nam Hòa. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião có diện tích tự nhiên 424ha, với 466 hộ, 2.085 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có dân tộc Sán Dìu, Nùng. Người dân luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ trong lao động, sản xuất và đời sống, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương.

Đến nay, hai xóm có 40 mô hình hoạt động hiệu quả; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 70%, thu nhập bình quân khoảng 71,2 triệu đồng/người/năm. Toàn liên khu còn 12 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Tại tổ dân phố 19, phường Linh Sơn, tỷ lệ hộ khá, giàu chiếm trên 70%; 100% hộ có nhà ở kiên cố, chỉ còn 2 hộ nghèo. Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố tiếp tục vận động, hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Đại tướng trao tặng quà cho người cao tuổi tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião, xã Nam Hòa. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Đáng chú ý, năm 2026, với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 19, sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền và đồng thuận của Nhân dân, tổ dân phố được trao tặng công trình nhà văn hóa có khuôn viên 2.500m², hội trường 500 chỗ ngồi. Công trình góp phần nâng cao đời sống văn hóa cộng đồng, đồng thời thể hiện tình đoàn kết quân - dân.

Qua bình xét, 97,76% hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 100% các chi hội đoàn thể được đánh giá vững mạnh. Tổ dân phố được công nhận là khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2026.

Chung vui với Nhân dân tại Ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực, sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển bền vững.

Đại tướng bày tỏ vui mừng trước những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các địa phương đạt được; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hoàn cảnh khó khăn.

Đại tướng đề nghị các địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Đại tướng mong muốn tinh thần Ngày hội tiếp tục lan tỏa đến từng gia đình, khu dân cư, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, vun đắp tình làng nghĩa xóm và nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.

Đại tướng và Đoàn công tác chung vui với người dân tại Ngày hội. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và Quân khu 1 trao tặng quà các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Nam Hòa, phường Linh Sơn.