Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo – Trại Gião, xã Nam Hòa.

Cùng dự có Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1; đồng chí Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên; đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Văn phòng Chính phủ, Quân khu 1.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự Ngày hội.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ lâu đã trở thành dịp sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa. Năm nay, Ngày hội được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống xã hội, đồng thời đề cao tinh thần nhân ái, nghĩa tình, đoàn kết và trách nhiệm của mỗi người trong xây dựng cộng đồng văn minh.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Thái Nguyên

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và đại biểu dự Ngày hội.

Tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo – Trại Gião, xã Nam Hòa, tinh thần đoàn kết được thể hiện qua sự gắn bó, tương trợ giữa các hộ gia đình và người dân thuộc 5 dân tộc anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Cùng nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ các hộ khó khăn, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự là những việc làm được người dân duy trì thường xuyên.

Đến nay, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 70%, thu nhập bình quân khoảng 71,2 triệu đồng/người/năm; 451/466 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 96,8%.

Đông đảo người dân tham dự Ngày hội.

Không chỉ cùng nhau phát triển kinh tế, người dân hai xóm còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng. Trong năm, 6 đợt tổng vệ sinh môi trường thu hút trên 350 lượt người tham gia; mô hình “Ngày thứ bảy xanh”, các tổ tự quản và câu lạc bộ “5 không, 3 sạch” được duy trì.

100% hộ gia đình ký cam kết bảo đảm an ninh, trật tự; các công việc chung đều được đưa ra bàn bạc công khai, tạo sự đồng thuận trước khi triển khai.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương những nỗ lực, kết quả và tinh thần đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và nhân dân địa phương; đồng thời mong muốn Ngày hội thực sự trở thành dịp gắn kết tình làng nghĩa xóm, lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán, tiếng nói và nét văn hóa riêng, nhưng đều có chung tình cảm gắn bó với quê hương, đoàn kết, đồng lòng xây dựng cộng đồng dân cư. Đây là nét đẹp, nguồn lực quý báu cần tiếp tục gìn giữ và phát huy.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Đảng bộ, chính quyền xã Nam Hòa và Nhân dân khu dân cư xóm Ngòi Chẹo – Trại Gião.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà các gia đình chính sách tại địa phương.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, phát huy tinh thần tương thân tương ái; cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với lực lượng vũ trang xây dựng khu dân cư vững mạnh gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà các bậc cao niên tại địa phương.

Lãnh đạo Quân khu 1 tặng quà các bậc cao niên tại địa phương.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, giàu đẹp; góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà nhân dân liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo – Trại Gião.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang, lãnh đạo Quân khu 1 và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trao quà tặng liên khu dân cư và xã Nam Hòa; đồng thời trao 72 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn.

Các hoạt động văn hóa, thể thao tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo – Trại Gião.

* Tại tổ dân phố 19, phường Linh Sơn, sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân cũng tạo nên những chuyển biến rõ nét trong đời sống cộng đồng. Hơn 70% hộ gia đình có mức sống khá, giàu; 100% nhà ở được xây dựng kiên cố.

Công tác khuyến học, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn được duy trì; phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và bảo vệ môi trường thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đại đoàn kết toàn dân - Sức mạnh được xây dựng từ mỗi cộng đồng, khu dân cư

Nhân dân tổ dân phố số 19, phường Linh Sơn, tham dự Ngày hội.

Năm 2026, gần 98% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tổ dân phố được công nhận là Khu dân cư văn hóa tiêu biểu. 100% chi hội, đoàn thể được đánh giá vững mạnh.

Một điểm nhấn nổi bật trong năm 2026 là công trình Nhà văn hóa được xây dựng với sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 19 và sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đồng thuận của Nhân dân.

Công trình có khuôn viên 2.500m², tổng giá trị trên 18 tỷ đồng. Đây không chỉ là thiết chế phục vụ sinh hoạt cộng đồng mà còn là minh chứng của tình đoàn kết quân - dân.

Chia sẻ niềm vui với cán bộ, nhân dân tổ dân phố 19, phường Linh Sơn, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua khó khăn, thử thách, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên - vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có vị trí quan trọng trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Ngày hội.

Đồng chí vui mừng nhận thấy, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương đã quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, phường Linh Sơn là địa bàn có nhiều đơn vị quân đội đứng chân, thời gian qua đã phát huy rất tốt mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân – dân. Đồng chí đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; chú trọng tạo sự đồng thuận từ cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” để tạo nền tảng, động lực cho địa phương tiếp tục phát triển trong giai đoạn mới.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà Đảng bộ, chính quyền phường Linh Sơn và nhân dân tổ dân phố số 19.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn ý nghĩa của Ngày hội sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nghĩa tình, nhân ái; khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của mỗi người dân; để mỗi gia đình, mỗi khu dân cư thực sự là một hạt nhân tích cực trong xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà các bậc cao niên tại tổ dân phố 19, phường Linh Sơn.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm chính trị cao, phường Linh Sơn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tặng quà tổ dân phố số 19.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu chung vui Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân tổ dân phố 19, phường Linh Sơn.

Tại Ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 1 và tỉnh Thái Nguyên tặng quà phường Linh Sơn, tổ dân phố 19 và 80 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, người cao tuổi và người khuyết tật; Binh đoàn 19 (Bộ Quốc phòng) trao hỗ trợ làm nhà cho 3 hộ gia đình khó khăn trên địa bàn.