Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Ngày 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo, xóm Trại Gião (xã Nam Hòa) và tổ dân phố 19 (phường Linh Sơn).

Cùng dự có lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân khu I, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân.

Phát biểu tại các điểm đến, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Ngày hội không chỉ là dịp để nhân dân giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm mà còn tạo điều kiện để cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ bản sắc dân tộc, phát huy tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm cộng đồng.

Đánh giá kết quả tại các khu dân cư, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận tinh thần đoàn kết, nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa của nhân dân.

Tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo và xóm Trại Gião (xã Nam Hòa), Đại tướng vui mừng trước những kết quả trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa. Hai xóm hiện có 460 hộ với hơn 2.000 nhân khẩu thuộc 6 dân tộc Kinh, Sán Dìu, Dao, Tày, Nùng, Thái cùng sinh sống.

Người dân đã chủ động phát triển sản xuất với 18 trang trại, gia trại nuôi gà, tổng đàn trên 69.000 con; 16 mô hình chăn nuôi lợn với hơn 2.500 con cùng các mô hình nuôi chim bồ câu, trồng rau sạch. Thu nhập bình quân đầu người của xóm Ngòi Chẹo đạt 59,6 triệu đồng/năm, xóm Trại Gião đạt 48 triệu đồng/năm.

Đại tướng cũng biểu dương thành tích xây dựng đời sống văn hóa tại hai xóm, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Làng văn hóa. Đặc biệt, việc duy trì Câu lạc bộ hát Soọng Cô của đồng bào Sán Dìu là điểm sáng trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cần tiếp tục được quan tâm, truyền dạy cho thế hệ trẻ.

Tại tổ dân phố 19 (phường Linh Sơn), bộ máy chính quyền sau sắp xếp đơn vị hành chính từng bước ổn định; các phong trào thi đua, hoạt động chăm lo đời sống, an sinh xã hội được quan tâm.

Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự phối hợp của địa phương với các cơ quan, đơn vị Quân đội trong xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 19, với sự hỗ trợ của Binh đoàn 19 và Tổng công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng). Đây là công trình thiết thực, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của Quân đội với nhân dân.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tại hai địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng khoa học kỹ thuật, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, gắn với giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao quà cho người có công và gia đình chính sách xã Nam Hòa. (Ảnh: Trần Trang/TTXVN)

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý các địa phương chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, khu dân cư an toàn, văn minh; quan tâm gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường phối hợp với lực lượng Quân đội, Công an trong củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy vai trò gương mẫu, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cần cù, nghĩa tình, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh; đồng thời quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, gìn giữ bản sắc dân tộc, vun đắp mối quan hệ đoàn kết quân - dân./.