Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo và xóm Trại Gião, xã Nam Hòa - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hằng năm không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, biểu dương những tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu mà quan trọng hơn, là dịp để mỗi người dân thêm hiểu nhau, gắn bó với nhau, cùng chia sẻ niềm vui, động viên nhau vượt qua khó khăn; để tình làng, nghĩa xóm tiếp tục được vun đắp, để mỗi khu dân cư thực sự trở thành mái nhà chung của cộng đồng.

Đại đoàn kết không phải là điều gì xa xôi mà bắt đầu từ những việc làm bình dị hằng ngày, đó là sự tôn trọng, cảm thông, giúp đỡ lẫn nhau; cùng giữ gìn nếp sống văn hóa; cùng chung sức xây dựng đường làng, ngõ xóm; quan tâm đến gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; cùng bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng cuộc sống bình yên. Khi mỗi người biết đặt lợi ích chung của cộng đồng bên cạnh lợi ích của gia đình mình, khi mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi dân tộc cùng chung sức vì quê hương, khối đại đoàn kết toàn dân tộc sẽ ngày càng bền chặt.

Đại tướng Phan Văn Giang trò chuyện cùng người dân dự Ngày hội - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Xóm Ngòi Chẹo và Trại Gião có 460 hộ dân, với hơn 2.000 nhân khẩu; đồng bào 6 dân tộc Kinh, Sán Dìu, Dao, Tày, Nùng, Thái cùng sinh sống, lao động, học tập và xây dựng cuộc sống. Mỗi dân tộc có phong tục, tập quán, tiếng nói và nét văn hóa riêng, nhưng đều cùng chung tình cảm gắn bó với quê hương, cùng đoàn kết, đồng lòng xây dựng cộng đồng dân cư.

Mặc dù điều kiện sản xuất, đời sống còn có những khó khăn, bà con hai xóm luôn nêu cao tinh thần cần cù, chịu khó, chủ động phát triển kinh tế gia đình, từng bước vươn lên. Nhiều mô hình sản xuất, chăn nuôi được hình thành và phát huy hiệu quả; hiện có 18 trang trại, gia trại nuôi gà với tổng đàn trên 69 nghìn con; 16 mô hình chăn nuôi lợn với trên 2.500 con; cùng các mô hình nuôi chim bồ câu, trồng rau sạch. Thu nhập bình quân đầu người của xóm Ngòi Chẹo đạt 59,6 triệu đồng/năm, xóm Trại Gião đạt 48 triệu đồng/năm.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo và xóm Trại Gião, xã Nam Hòa - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở hai xóm được duy trì, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Làng văn hóa; năm 2026, cả hai xóm đạt danh hiệu Xóm văn hóa. Đặc biệt, việc duy trì "Câu lạc bộ hát Soọng Cô" là một điểm sáng đáng quý. "Soọng Cô" không chỉ là làn điệu dân ca đặc sắc của đồng bào Sán Dìu, mà còn là nơi lưu giữ tiếng nói, tâm tư, tình cảm, những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ. Những câu hát được gìn giữ, những lớp truyền dạy được duy trì, những người trẻ tiếp nối các nghệ nhân chính là cách thiết thực để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn bó giữa các cộng đồng dân cư.

Chung vui, phát biểu với cán bộ, đảng viên và nhân dân Liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo và xóm Trại Gião, xã Nam Hòa, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là dịp để chúng ta cùng ôn lại truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc; đánh giá những kết quả đã đạt được trong xây dựng cộng đồng dân cư; đồng thời củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí, quyết tâm cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà người dân xã Nam Hòa - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

"Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hai xóm lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Chúc Ngày hội của chúng ta thành công tốt đẹp, chan chứa yêu thương, chan chứa tình làng nghĩa xóm", Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, kết quả và tinh thần đoàn kết của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cùng toàn thể nhân dân hai xóm. Đặc biệt, biểu dương những gia đình, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương.

Đồng thời, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cấp đảng ủy, chính quyền, đồng bào, đồng chí luôn ghi nhớ, tri ân những đóng góp, hy sinh của các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng; quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà người dân xã Nam Hòa - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Nhấn mạnh, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức, Đại tướng Phan Văn Giang nêu rõ, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi phải phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; trong đó, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, từ sự đồng thuận xã hội và từ những cộng đồng dân cư đoàn kết, vững mạnh ngay từ cơ sở.

Đối với xã Nam Hòa nói chung, hai xóm Ngòi Chẹo và Trại Gião nói riêng, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo và xóm Trại Gião, xã Nam Hòa - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Trong đó, cần đặc biệt chú ý, tập trung thực hiện tốt một số nội dung lớn là: Thực hiện tốt công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở, lắng nghe tiếng nói từ cơ sở. Đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, đây chính là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh cho phát triển. Tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua. Chăm lo xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình. Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, người yếu thế.

"Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, cần cù, nghĩa tình; với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, vai trò tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân, hai xóm Ngòi Chẹo và Trại Gião sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, văn minh, giàu đẹp; góp phần xây dựng xã Nam Hòa và góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển", Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu.

Đồng thời mong muốn tinh thần của Ngày hội hôm nay sẽ tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình, mỗi khu dân cư; để tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng bền chặt, tình làng nghĩa xóm ngày càng sâu đậm; để mỗi người dân đều cảm nhận được niềm vui, niềm tự hào và trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.

Đại tướng Phan Văn Giang tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Tổ dân phố 19, phường Linh Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Đại tướng Phan Văn Giang tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Tổ dân phố 19, phường Linh Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Tiếp sau Liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo và xóm Trại Gião, xã Nam Hòa, Đại tướng Phan Văn Giang đã tới chung vui với cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố 19, phường Linh Sơn.

Phường Linh Sơn, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, từng bước ổn định hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Với địa bàn rộng, dân cư đông, có nhiều thành phần dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống, phường có những điều kiện thuận lợi nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý, điều hành, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố sự đồng thuận trong nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương luôn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, quan tâm chăm lo công tác giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được giữ vững.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu dự ngày hội tại Tổ dân phố 19, phường Linh Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; nhấn mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, chiến thắng các thế lực ngoại xâm, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Những thắng lợi vĩ đại đó bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang tới chung vui với cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố 19, phường Linh Sơn - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công". Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh tư tưởng và lời dạy của Người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường, chỉ dẫn chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cho thấy, ở đâu có sự đoàn kết, thống nhất, ở đó có sức mạnh; ở đâu ý Đảng hợp với lòng dân, ở đó có điều kiện thuận lợi để vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ. Vì vậy, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là yêu cầu khách quan mà còn là nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực mà địa phương đạt được thời gian qua trong phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển giáo dục, y tế, chăm lo đời sống nhân dân, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa…

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026 tại Tổ dân phố 19, phường Linh Sơn của tỉnh Thái Nguyên - Ảnh: chinhphu.vn/Nguyễn Hoàng

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân phường Linh Sơn tiếp tục tập trung củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân. Phát huy dân chủ ở cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở.

Quan tâm phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo... Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia; không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, con người có trách nhiệm với cộng đồng.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền.

Thường xuyên quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh. Phát huy vai trò của các lực lượng và toàn thể nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và những yếu tố có thể ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm chính trị cao, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân phường Linh Sơn sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, xây dựng địa phương ngày càng phát triển; góp phần xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.