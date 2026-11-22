Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí lãnh đạo Quân khu 1 và đại biểu lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Xóm Ngòi Chẹo và Trại Gião có 460 hộ, hơn 2.000 nhân khẩu; đồng bào 6 dân tộc (Kinh, Sán Dìu, Dao, Tày, Nùng, Thái) cùng sinh sống. Thu nhập bình quân đầu người của xóm Ngòi Chẹo đạt 59,6 triệu đồng/năm, xóm Trại Gião đạt 48 triệu đồng/năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở hai xóm được duy trì, nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Làng văn hóa. Đặc biệt, việc duy trì “Câu lạc bộ hát Soọng Cô” của đồng bào Sán Dìu là điểm sáng.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo-Trại Gião.

Đối với phường Linh Sơn, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, từng bước ổn định hoạt động, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương đã quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, triển khai các phong trào thi đua, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, Nhà văn hóa tổ dân phố 19 được đầu tư xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng với sự hỗ trợ của Binh đoàn 19, thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự gắn bó của Quân đội với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Công trình tạo điều kiện để bà con có địa điểm sinh hoạt, góp phần củng cố tình đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu trước nhân dân liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo-Trại Gião.

Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại các xóm, tổ dân phố, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của các địa phương và khẳng định, đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội, văn hóa sâu sắc, thể hiện sinh động truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh và nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Tư tưởng và lời dạy của Người đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục soi đường, chỉ dẫn chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xóm Ngòi Chẹo, xóm Trại Gião.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hằng năm không chỉ là dịp để nhân dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, mà còn là dịp để mỗi cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể gần dân hơn, hiểu dân hơn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ và sức sáng tạo của nhân dân trong xây dựng quê hương, đất nước.

Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 càng có ý nghĩa thiết thực. Bởi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh, là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, cộng đồng và toàn xã hội. Đoàn kết tạo môi trường để các giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ, lan tỏa; ngược lại, văn hóa với những giá trị nhân văn, nghĩa tình, tôn trọng và sẻ chia chính là nền tảng bền vững để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại tổ dân phố 19, phường Linh Sơn.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các xã, phường đối với đời sống nhân dân, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng, quan tâm chăm lo công tác giáo dục, y tế, chính sách an sinh xã hội; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Quân đội trong việc chăm lo xây dựng thiết chế văn hóa ở cơ sở, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định: Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; luôn gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội cũng luôn xác định việc giúp đỡ nhân dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thực hiện chính sách an sinh xã hội và công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Trong thời gian tới, đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân các xã, phường tiếp tục củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh những vấn đề phức tạp.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu và trao quà tặng cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình chính sách trên địa bàn tổ dân phố 19.

Quan tâm phát triển kinh tế gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, sẻ chia; không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển. Đồng thời, chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, con người có trách nhiệm với cộng đồng.

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, cán bộ trực tiếp làm công tác ở cơ sở phải thực sự gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân; lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chất lượng, hiệu quả công tác.

Nhân dân liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo-Trại Gião (xã Nam Hòa) phấn khởi tham gia các hoạt động văn hóa tại ngày hội.

Nhân dân tổ dân phố 19, phường Linh Sơn phấn khởi tham gia các hoạt động văn hóa tại ngày hội.

Thường xuyên quan tâm củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Phát huy vai trò của các lực lượng và toàn thể nhân dân trong tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội...

Đối với các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, giúp nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang trao quà tặng cấp ủy, chính quyền địa phương và các gia đình chính sách trên địa bàn xóm Ngòi Chẹo, Trại Gião và tổ dân phố 19.