Cùng dự có ông Nguyễn Đức Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 1. Về phía tỉnh Thái Nguyên có ông Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ban, ngành.

Đại tướng Phan Văn Giang dự Ngày hội Đại đoàn kết với người dân Thái Nguyên.

Liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo - Trại Gião có 466 hộ, với 2.085 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc cùng sinh sống, chủ yếu là đồng bào Sán Dìu, Nùng. Những năm qua, người dân luôn đoàn kết, tương trợ trong lao động, sản xuất và đời sống, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động. Đến nay, hai xóm duy trì hiệu quả 40 mô hình; tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 70%, thu nhập bình quân khoảng 71,2 triệu đồng/người/năm. Toàn khu dân cư còn 12 hộ nghèo và 10 hộ cận nghèo.

Góc không gian viết thư pháp tại Ngày hội.

Tại tổ dân phố số 19, phường Linh Sơn, tỷ lệ hộ khá, giàu đạt trên 70%, 100% hộ có nhà ở kiên cố, chỉ còn 2 hộ nghèo. Đáng chú ý, năm 2026, địa phương được trao tặng công trình nhà văn hóa có khuôn viên 2.500m², hội trường sức chứa 500 chỗ ngồi, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 19 và sự chung sức của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân. Qua bình xét, 97,76% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; tổ dân phố được công nhận là khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2026.

Đại tướng Phan Văn Giang chia sẻ ngày vui với người dân xã Nam Hoà.

Chung vui với Nhân dân tại Ngày hội, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng khẳng định, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và sức mạnh nội sinh cho phát triển bền vững.

Đánh giá cao những kết quả các địa phương đạt được, Đại tướng mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công và các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Đông đảo người dân Thái Nguyên vui mừng được đón Đại tướng Phan Văn Giang.

Đại tướng mong muốn tinh thần Ngày hội tiếp tục lan tỏa trong mỗi gia đình, khu dân cư, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc, củng cố tình làng nghĩa xóm và khơi dậy trách nhiệm của mỗi người dân đối với quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang cùng Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh và Quân khu 1 đã trao tặng quà cho các gia đình chính sách, các cá nhân, gia đình tiêu biểu, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã, phường..