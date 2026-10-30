Đại tướng Phan Văn Giang dự khởi công dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao
Chiều 30-10, tại Thái Nguyên, Tập đoàn Viettel tổ chức khởi công giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/dai-tuong-phan-van-giang-du-khoi-cong-du-an-dau-tu-xay-dung-co-so-san-xuat-cong-nghiep-quoc-phong-cong-nghe-cao-64785