Đại tướng Phan Văn Giang dự khởi công dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, sản xuất và các phong trào thi đua yêu nước vừa được Đảng, Nhà nước và TP Đà Nẵng biểu dương, khen thưởng, ghi nhận những đóng góp thiết thực vào sự phát triển của thành phố.