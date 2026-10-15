Đại tướng Phan Văn Giang dự chương trình tuyên dương, trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026

Dự chương trình có: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT); đồng chí Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; đại biểu lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng TCCT.

Cùng dự có thủ trưởng các tổng cục; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc QUTƯ, Bộ Quốc phòng; đại diện 15 tập thể và 64 tác giả được tôn vinh tại giải thưởng.

Tôn vinh những cống hiến trên mọi lĩnh vực

Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, năm 2026 là dấu mốc có ý nghĩa trong công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ toàn quân, thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và TCCT đối với việc phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh những tập thể, cá nhân phụ nữ tiêu biểu. Lần đầu tiên được tổ chức, giải thưởng ghi nhận những thành tích nổi bật của phụ nữ Quân đội giai đoạn 2021-2025, đồng thời lan tỏa các mô hình hay, cách làm sáng tạo và những tấm gương giàu nghị lực, khát vọng cống hiến.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu đến dự chương trình.

Quá trình xét chọn được tiến hành từ cơ sở đến toàn quân, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, công khai, khách quan. Kết quả, 15 tập thể và 64 cá nhân được vinh danh, đại diện cho những điển hình tiêu biểu trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nghiên cứu khoa học, giáo dục và đào tạo; bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; lao động sản xuất; văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu chỉ đạo chương trình.

Các đại biểu dự chương trình.

Trên từng cương vị công tác, phụ nữ Quân đội luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo, tích cực làm chủ khoa học, công nghệ và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó. Tại các trung tâm công nghệ cao, viện nghiên cứu, bệnh viện, học viện, nhà trường, nhiều nữ quân nhân phát huy trí tuệ, tâm huyết, có những đóng góp thiết thực vào nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và giáo dục, đào tạo, góp phần hiện đại hóa Quân đội, củng cố tiềm lực quốc phòng.

Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, đội ngũ nữ cán bộ, giảng viên không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn nội dung đào tạo với yêu cầu nhiệm vụ... Trên thao trường, phụ nữ Quân đội tích cực rèn luyện, làm chủ các bài tập, động tác kỹ thuật, chiến thuật, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Tại các Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, những nữ quân nhân phát huy bản lĩnh, năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến bạn bè quốc tế.

Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen và biểu trưng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội tặng 15 tập thể.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và đồng chí Nguyễn Thị Hồng trao Bằng khen và biểu trưng Giải thưởng Phụ nữ Quân đội tặng các cá nhân.

Trong lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ kinh tế-quốc phòng, phụ nữ tích cực nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc. Tại các địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, các chị còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, củng cố tình đoàn kết quân dân. Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiều hội viên phụ nữ còn có những việc làm thiết thực, giàu ý nghĩa vì cộng đồng.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phát biểu lĩnh hội, cảm ơn sự quan tâm và những ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang.

Những kết quả đó khẳng định vai trò, năng lực và tinh thần trách nhiệm của phụ nữ Quân đội trên mọi lĩnh vực công tác. Với bản lĩnh, trí tuệ, sự tận tụy và sáng tạo, các chị góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đồng thời lan tỏa phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Tạo môi trường để phụ nữ phát huy năng lực, trưởng thành

Qua theo dõi phóng sự trung tâm và nghe báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân, Đại tướng Phan Văn Giang thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng biểu dương những cống hiến, thành tích xuất sắc của phụ nữ Quân đội; chúc mừng 15 tập thể, 64 cá nhân được vinh danh. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, những điển hình này là tấm gương sáng, truyền cảm hứng về ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến, có sức lan tỏa, cổ vũ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và người lao động toàn quân học tập, noi theo.

Trước đó, Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu đã tham quan khu vực trưng bày các mô hình, sản phẩm của phụ nữ chào mừng chương trình.

Đại tướng Phan Văn Giang chỉ rõ, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đòi hỏi toàn quân phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức, lực lượng, trong đó có phụ nữ Quân đội. Vì vậy, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và người chỉ huy các cấp cần nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác phụ nữ, thực sự quan tâm, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành.

Nhấn mạnh yêu cầu sử dụng, bồi dưỡng cán bộ nữ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu đánh giá đúng người, giao đúng việc; người có năng lực phải được giao nhiệm vụ tương xứng, người có triển vọng cần được đào tạo, bồi dưỡng; người có phẩm chất, năng lực và uy tín phải được mạnh dạn sử dụng. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội, nhất là đối với phụ nữ công tác ở địa bàn khó khăn, đơn vị đặc thù, giúp chị em yên tâm công tác, vững tâm cống hiến và thực hiện tốt phương châm hành động: “Bản lĩnh vươn lên - Trí tuệ sáng tạo - Kỷ cương gương mẫu - Nhân ái lan tỏa”.

Đối với mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi đắp ý chí, nghị lực, không ngại khó khăn, thử thách, không tự giới hạn khả năng của bản thân; dám nhận nhiệm vụ mới, việc khó, không ngừng học tập, rèn luyện để tiến bộ và trưởng thành.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu trò chuyện cùng đại diện các tập thể và cá nhân được tuyên dương.

Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu cùng đại diện các tập thể và cá nhân được vinh danh trong chương trình.

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần chủ động nâng cao trình độ chuyên môn, làm chủ công nghệ, ngoại ngữ; tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, từng bước làm chủ lĩnh vực chuyên môn, góp phần hiện đại hóa Quân đội. Cùng với năng lực chuyên môn, phụ nữ Quân đội phải gương mẫu về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm; lấy phẩm chất, năng lực, kết quả hoàn thành nhiệm vụ và uy tín thực tế làm thước đo, thực hiện nghiêm yêu cầu nói đi đôi với làm.

Để tạo điều kiện cho phụ nữ phát huy tốt vai trò, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu TCCT cùng cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và cơ quan chính trị các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động và phong trào hành động cách mạng; xây dựng môi trường lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành... Đối với các tập thể, cá nhân được trao giải, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, các tập thể, cá nhân được vinh danh sẽ không ngừng phấn đấu, tiếp tục tỏa sáng, xứng đáng là những người phụ nữ Quân đội “Bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái”, những tấm gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; cống hiến nhiều hơn nữa bằng những việc làm tốt, những sản phẩm hữu ích, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể hóa chỉ đạo, thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển thực chất

Phát biểu lĩnh hội tại chương trình, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT, thay mặt TCCT và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn quân, trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ghi nhận, biểu dương và những ý kiến chỉ đạo sâu sát của Đại tướng Phan Văn Giang. Đồng chí khẳng định, sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cá nhân Đại tướng Phan Văn Giang là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với phụ nữ toàn quân, trong đó có 15 tập thể, 64 cá nhân được vinh danh tại chương trình.

Các cá nhân được vinh danh trong chương trình.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất là dấu mốc có ý nghĩa, tôn vinh những cống hiến bền bỉ, đồng thời khơi dậy khát vọng vươn lên của phụ nữ toàn quân. Những lời động viên, chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang tiếp thêm niềm tin, động lực để phụ nữ Quân đội tiếp tục phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; đồng thời đặt ra yêu cầu, trách nhiệm đối với TCCT và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong quan tâm, bồi dưỡng, tạo điều kiện để phụ nữ Quân đội phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành.

Một tiết mục văn nghệ chào mừng chương trình.

Thay mặt thủ trưởng TCCT, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang thành chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện hiệu quả; tiếp tục chỉ đạo xây dựng tổ chức phụ nữ vững mạnh, thúc đẩy phong trào phụ nữ phát triển thực chất, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.