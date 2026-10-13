Đại tướng Phan Văn Giang đón, hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia
Chiều 13-10, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia sang thăm chính thức Việt Nam, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia năm 2026...
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/thoi-su/dai-tuong-phan-van-giang-don-hoi-dam-voi-pho-thu-tuong-bo-truong-bo-quoc-phong-campuchia-64693