Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu nội dung thư của Đại tướng Phan Văn Giang:

Thân ái gửi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và Trang thiết bị y tế Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Các đồng chí thân mến!

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và Trang thiết bị y tế Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (22-11-1956 / 22-11-2026), thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi thân ái gửi tới toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã và đang công tác tại Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và Trang thiết bị y tế Quân đội lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, trực tiếp là Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân y; được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các địa phương, các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Viện Kiểm nghiệm, nghiên cứu dược và Trang thiết bị y tế Quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, phẩm chất người thầy thuốc Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ vào kiểm nghiệm, nghiên cứu, sản xuất chế thử, kiểm chuẩn - đo lường dược, kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế, phục vụ chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân; tổ chức đào tạo, huấn luyện chuyên môn, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo tuyến về dược, trang thiết bị y tế, góp phần xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tôi nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, quyết tâm cao và những thành tích của Viện trong 70 năm qua. Mong rằng, trong kỷ nguyên mới, các đồng chí tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng tu dưỡng, học tập, rèn luyện nâng cao nghiệp vụ, y đức, đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Chúc các đồng chí mạnh khoẻ, hạnh phúc và không ngừng tiến bộ.

Chào thân ái và quyết thắng!