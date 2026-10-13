Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

Tham dự lễ đón có: Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam…

Đại tướng Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Seiha. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Đại tướng Tea Seiha. Ảnh: TRỌNG HẢI

Trong tổng thể mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, là một trong những trụ cột quan trọng.

Thời gian qua, hai bên chủ động phối hợp, triển khai đầy đủ các nội dung hợp tác quốc phòng đã được thống nhất, nổi bật trên các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; đối thoại chính sách quốc phòng; đào tạo nguồn nhân lực; phát huy hiệu quả các cơ chế, mô hình hợp tác như: Tuần tra chung, giao lưu sĩ quan trẻ; chú trọng công tác giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân và quân đội hai nước, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử, ý nghĩa, tầm quan trọng của tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau giữa hai nước, hai quân đội qua các thời kỳ lịch sử; phối hợp tốt trong việc bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới hai nước; ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt…

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang giới thiệu với Đại tướng Tea Seiha các thành viên đoàn Việt Nam. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Tea Seiha giới thiệu với Đại tướng Phan Văn Giang các thành viên đoàn Campuchia. Ảnh: TRỌNG HẢI

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha. Ảnh: TRỌNG HẢI

Hai đoàn chụp ảnh chung. Ảnh: TRỌNG HẢI

Chuyến thăm của Đại tướng Tea Seiha nhằm duy trì tiếp xúc cấp cao, là cơ hội để hai bên trao đổi, đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia thời gian qua, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, đồng thời đóng góp vào thành công chung của Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026.