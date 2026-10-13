Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón chính thức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Lào

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Lễ đón chính thức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Lào, Đoàn Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào sang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-15/10, dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, từ sau Đại hội lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước đã có các chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác giữa hai nước, qua đó khẳng định quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào, Đại tướng Khamliang Outhakaysone giới thiệu đoàn đại biểu Lào với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam cho rằng, điều này thể hiện sự tin cậy chính trị và coi trọng cao độ, khẳng định quyết tâm của lãnh đạo cấp cao hai nước trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Lào ngày càng gắn kết, thực chất, hiệu quả; góp phần cụ thể hóa nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ hai nước.

Lãnh đạo hai nước đều khẳng định Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước tiếp tục là lực lượng tiên phong trong hiện thực hóa mục tiêu, tầm nhìn của Lãnh đạo cấp cao hai nước về phát triển quan hệ Việt Nam-Lào trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh chung. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước.

Tất cả nội dung trong Kế hoạch hợp tác năm 2026 đã được hai bên phối hợp triển khai hiệu quả, nổi bật như công tác tuyên truyền; công tác phối hợp, quản lý, bảo vệ biên giới; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; giúp đỡ lẫn nhau…

Nhiều sự kiện đối ngoại quốc phòng quan trọng được tổ chức như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 6, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3, Giao lưu Sĩ quan trẻ giữa hai Quân đội.

Các hoạt động phong phú, lấy nhân dân làm trung tâm, tạo sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội về tình đoàn kết, thủy chung, son sắt Việt Nam - Lào.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào thời gian qua đạt những kết quả to lớn, ngày càng thực chất, phát huy vai trò là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Về phần mình, Đại tướng Khamliang Outhakaysone nhấn mạnh chuyến thăm là cơ hội để góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược giữa hai nước nói chung, hai Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực, hiệu quả đạt được trong hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua trên các lĩnh vực.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Khamliang Outhakaysone thống nhất thời gian tới chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp tích cực, chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất.

Trong đó, hai bên thống nhất tập trung vào các nội dung, gồm trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; thực hiện hiệu quả các cơ chế tham vấn-đối thoại; hợp tác trong lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là lực lượng trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, nhân dân; hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ chiến tranh; công nghiệp quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia; tiếp tục coi trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, xác định đây là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có ý nghĩa chiến lược lâu dài, làm nòng cốt củng cố nền tảng quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai Quân đội.

Kết thúc buổi hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước ký Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2027.