Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia

Sau lễ đón, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì hội đàm.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng hoa Đại tướng Tea Seiha tại lễ đón.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha duyệt đội danh dự.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Campuchia thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 15/10. Chuyến thăm nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác năm 2026 giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Trong thời gian ở Việt Nam, đoàn sẽ dự Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Diễn tập chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội đàm.

Phát biểu tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có nhiều chuyến thăm và cuộc gặp nhằm định hướng quan hệ hợp tác song phương; qua đó khẳng định, hai bên ưu tiên coi trọng quan hệ Việt Nam - Campuchia; đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh; thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng; hợp tác giáo dục, đào tạo và giao lưu nhân dân; phát huy tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, cùng với sự phát triển không ngừng của quan hệ song phương, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Campuchia tiếp tục đạt nhiều kết quả toàn diện, ngày càng thực chất, hiệu quả và là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Các nội dung của Kế hoạch hợp tác năm 2026 được triển khai hiệu quả, nổi bật ở các lĩnh vực: trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý, bảo vệ biên giới; giáo dục, tuyên truyền; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; công nghiệp quốc phòng; hậu cần; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị của Bộ Quốc phòng hai nước chủ động triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất. Trọng tâm gồm hợp tác giáo dục chính trị, tư tưởng, củng cố tin cậy chính trị; tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh; gặp gỡ cấp cao và các cấp; đối thoại - tham vấn; hợp tác giữa các quân chủng, binh chủng.

Quang cảnh hội đàm.

Hai bên cũng cần tăng cường phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác và phát triển; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về bảo vệ và phát huy các Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Campuchia, ký ngày 9/10/2026. Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục coi trọng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân nhu, kinh tế quốc phòng; tăng cường tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và hợp tác giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

Năm 2027, hai nước kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị giao cấp làm việc hai bên phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm của Bộ Quốc phòng và Quân đội hai nước, lan tỏa sâu rộng tình đoàn kết hữu nghị đến các cơ quan, đơn vị của hai bên.

Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia phát biểu tại hội đàm.

Về phía Campuchia, Đại tướng Tea Seiha nhấn mạnh, quan hệ Campuchia - Việt Nam là mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời; đồng thời bày tỏ vui mừng trước những kết quả tích cực và bước tiến mới trong hợp tác song phương giữa hai nước.

Bộ trưởng Tea Seiha khẳng định, chuyến thăm lần này là cơ hội để hai bên trao đổi, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ quốc phòng song phương, góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.

Đánh giá cao những kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua, Đại tướng Tea Seiha đề nghị, thời gian tới, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất, tập trung vào trao đổi đoàn, đào tạo, quản lý biên giới trên đất liền và trên biển. Qua đó, góp phần củng cố hợp tác quốc phòng, một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trao văn kiện ký kết.

Kết thúc hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Kế hoạch hợp tác năm 2027 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.