Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Tham dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng, cụ thể: Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2026; dự thảo Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2027; kế hoạch tổ chức Hội nghị Quân ủy Trung ương và Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2026; báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2026, phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; báo cáo kết quả thực hiện các mặt công tác theo quy chế lãnh đạo của Quân ủy Trung ương; báo cáo đề xuất bổ sung, phát triển lý luận về đường lối quốc phòng, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc, nghệ thuật quân sự Việt Nam; đề án tổ chức Quân đội nhân dân tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang cơ bản đồng ý với nội dung chuẩn bị của các cơ quan chức năng; đánh giá các dự thảo, kế hoạch, báo cáo được các cơ quan chuẩn bị chặt chẽ, kỹ lưỡng, khoa học, theo đúng định hướng, chỉ đạo. Đồng thời giao Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản trình Quân ủy Trung ương xem xét, thông qua.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu phải bảo đảm sự thống nhất về nội dung, đánh giá, nhận định giữa dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo nghị quyết lãnh đạo; trong đó, nghị quyết phải có tính khái quát, đồng bộ, thống nhất với báo cáo tổng kết. Ngôn ngữ, cách diễn đạt trong các văn bản phải rõ ràng, mạch lạc, khoa học, dễ hiểu, dễ nhớ, thuận lợi cho việc quán triệt và tổ chức thực hiện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đối với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ; làm rõ những kết quả nổi bật, những chuyển biến, phát triển so với năm 2025, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là trách nhiệm của chỉ huy các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2027, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phải được xác định cụ thể, phù hợp, sát thực tiễn; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, hướng tới thực hiện các mục tiêu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm 2026.

Đối với các nội dung khác, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến của Thường vụ Quân ủy Trung ương, tiếp tục rà soát, khẩn trương bổ sung, hoàn chỉnh các kế hoạch, báo cáo theo chức trách, nhiệm vụ được giao; bảo đảm nội dung chặt chẽ, sát thực tiễn và đúng tiến độ.