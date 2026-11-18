Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền; Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu.

Tham dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào Báo cáo của Bộ Quốc phòng nghiên cứu về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang biểu dương Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo Cơ quan nghiên cứu, xây dựng Báo cáo của Bộ Quốc phòng nghiên cứu về chính sách phát triển lý luận đường lối quốc phòng Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu.

Đại tướng Phan Văn Giang giao Bộ Tổng Tham mưu căn cứ các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nội dung kết luận, định hướng của Thường vụ Quân ủy Trung ương, chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ, bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo của Bộ Quốc phòng. Trong đó, Báo cáo phải bám sát bám sát đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng được thể hiện trong Cương lĩnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các nghị quyết của Đảng về công tác quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự, quốc phòng.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa quân sự, quốc phòng của thế giới và chủ động, tích cực tập trung nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn cùng ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ hiện nay.