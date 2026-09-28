Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 9-2026

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng; Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng. Cùng dự có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Hội nghị đánh giá, tháng 9-2026, toàn quân duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; bảo đảm thông tin liên lạc, cơ yếu, an ninh mạng đáp ứng các nhiệm vụ, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chỉ đạo các cuộc diễn tập chặt chẽ, an toàn, đạt mục đích yêu cầu. Hoàn thành hỗ trợ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới đất liền, kịp thời đón học sinh khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và các hoạt động chống phá của các lực lượng phản động trên biên giới, biển, đảo; duy trì lực lượng hải quân, biên phòng, cảnh sát biển, hải đội dân quân thường trực trực SSCĐ trên các vùng biển trọng điểm. Quyết liệt ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); thực hiện tốt nhiệm vụ phòng thủ dân sự; kịp thời điều động hơn 35.200 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, hơn 1.700 lượt phương tiện tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp chất lượng, an toàn; tổ chức chặt chẽ khai giảng năm học 2026 - 2027; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, quản lý rèn luyện kỷ luật.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị dự hội nghị. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; nghiên cứu học tập, quán triệt, triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị; chủ động thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận cho bộ đội; tăng cường đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo các hoạt động thanh niên, công đoàn, phụ nữ, tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Trăng thu biên cương”, Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ cấp toàn quân thiết thực, ý nghĩa.

Công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng được triển khai tích cực, linh hoạt, sâu rộng, hiệu quả. Bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng các nhiệm vụ. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội. Triển khai chặt chẽ các mặt công tác tài chính. Quản lý, điều hành ngân sách hiệu quả, kịp thời cân đối các nguồn lực đáp ứng các nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm túc công tác tư pháp, thanh tra, kiểm toán, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh lĩnh vực quốc phòng. Đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và các bộ chỉ số phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ Quốc phòng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; thường xuyên nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước; chủ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động các trường thiếu sinh quân; huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao các cấp và luyện tập, thi đấu thể thao tại các giải quốc gia, quốc tế bảo đảm chất lượng, an toàn. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và cán bộ các cấp trong Quân đội; thực hiện nền nếp công tác kiểm tra, giám sát; xem xét, xử lý nghiêm sai phạm, giải quyết kịp thời, hiệu quả khiếu nại, tố cáo.

Bảo vệ chặt chẽ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, bí mật quân sự, bảo đảm an ninh, an toàn các hoạt động của toàn quân. Thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chính sách - xã hội, các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, ''Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ''. Phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Chủ động triển khai linh hoạt, hiệu quả các hoạt động đối ngoại quốc phòng. Trong đó, chú trọng đẩy mạnh hợp tác quốc tế về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh; tiếp tục chuẩn bị Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội và nhân dân. Triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy mạnh số hóa hồ sơ, tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu, ký số cá nhân xử lý văn bản, giải quyết công việc toàn trình trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến và phong trào “Bình dân học vụ số”…

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chúc mừng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn. Ảnh: VĂN TRƯỜNG

* Trước đó, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Phan Văn Giang đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất vì đã có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 tặng Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, nguyên Phó tổng Tham mưu trưởng.