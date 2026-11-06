Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo về việc điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội

Theo Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, phát biểu kết luận buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, điều chỉnh tổ chức, biên chế Quân đội là nhiệm vụ quan trọng, có tác động trực tiếp đến chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của toàn quân.

Vì vậy, quá trình nghiên cứu, đề xuất phải được tiến hành thận trọng, khoa học, toàn diện, bám sát chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đồng bộ, thống nhất trong hệ thống tổ chức.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT BQP

Việc điều chỉnh phải gắn chặt với yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật, phát huy hiệu quả nguồn nhân lực và cơ sở vật chất hiện có.

Đối với từng phương án tổ chức, biên chế, cần đánh giá kỹ tác động, nhất là khả năng chỉ huy, quản lý, điều hành, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và duy trì hoạt động thường xuyên, không để xảy ra chồng chéo chức năng, nhiệm vụ hoặc tạo khoảng trống trong thực hiện nhiệm vụ.

Giữ vững đoàn kết, thống nhất, ổn định tư tưởng

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến tại buổi làm việc, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, bảo đảm có cơ sở lý luận và thực tiễn, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, bước đi và giải pháp tổ chức thực hiện.

Trong quá trình triển khai, làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác cán bộ, bảo đảm chế độ, chính sách đối với các đối tượng chịu tác động; giữ vững đoàn kết, thống nhất, ổn định tư tưởng và tổ chức trong toàn quân.

Báo cáo tại hội nghị, trên cơ sở tổng hợp đề nghị của các cơ quan, đơn vị và kết quả nghiên cứu, Bộ Tổng Tham mưu báo cáo, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng một số nội dung nhằm hoàn thiện đề án tiếp tục điều chỉnh tổ chức QĐND Việt Nam tinh, gọn, mạnh, hiện đại.

Nội dung nghiên cứu, đề xuất tập trung vào tổ chức, biên chế các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng; các quân chủng, binh chủng, hệ thống nhà trường Quân đội và khối doanh nghiệp Quân đội.

Việc rà soát, điều chỉnh được đặt trong tổng thể yêu cầu xây dựng Quân đội, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất giữa tổ chức lực lượng với chức năng, nhiệm vụ và khả năng bảo đảm, phù hợp với yêu cầu tác chiến, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ trong tình hình mới.