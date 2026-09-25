Đại tướng Phạm Văn Trà giao lưu, tặng quà các cựu chiến binh Đồng Nai

Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà giao lưu, nói chuyện với các cựu chiến binh và đại biểu. Ảnh: Nguyệt Hà

Phát biểu khai mạc chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội CCB phường Long Thành Đào Xuân Sơn nhấn mạnh: Đại tướng, Anh hùng LLVT Phạm Văn Trà là người cán bộ mẫu mực của Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Suốt những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, Đại tướng Phạm Văn Trà luôn dành tình cảm đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ và các CCB cũng như để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Long Thành Lê Hoàng Sơn tặng hoa cảm ơn Đại tướng Phạm Văn Trà. Ảnh: Nguyệt Hà

Chương trình giao lưu, gặp mặt, các CCB được nghe Đại tướng chia sẻ những kỷ niệm ý nghĩa, những câu chuyện trong cuộc đời hoạt động cùng những kinh nghiệm quý trong huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đại tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Văn Trà và Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch phường Long Thành Lê Hoàng Sơn tặng quà các cựu chiến binh. Ảnh: Nguyệt Hà

Qua đó, nhằm truyền lửa đến các CCB nói chung, nhất là 300 CCB trên địa bàn phường Long Thành và xã Bình An tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” cùng truyền thống “Trung thành, gương mẫu, đoàn kết, đổi mới”, tiếp tục cống hiến, góp sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, đặc biệt xây dựng phường Long Thành, xã Bình An văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai giàu mạnh, nghĩa tình, văn minh trong tình hình mới.

Cũng trong chương trình giao lưu, Đại tướng Phạm Văn Trà đã trao tặng 300 phần quà cho các CCB tại phường Long Thành và xã Bình An.