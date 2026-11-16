Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa: 'Xây dựng đại đoàn kết phải gắn với phát huy giá trị văn hóa'

Ngày Văn hoá Việt Nam

Thông điệp này được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đưa ra tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, tổ chức tại Khu phố 3, phường Kiến Tường, tỉnh Tây Ninh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Kiến Tường. Ảnh: UBND phường Kiến Tường

Cùng dự ngày hội có Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7; Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân.

Phát biểu trước cán bộ và nhân dân, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh việc tổ chức ngày hội thể hiện nhất quán quan điểm lấy nhân dân làm gốc, là chủ thể và trung tâm của sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Theo Đại tướng, đại đoàn kết toàn dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam, trong khi văn hóa đóng vai trò là nền tảng tinh thần, cội nguồn hình thành bản sắc, nhân cách và tâm hồn con người.

Đại tướng khẳng định văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực và hệ điều tiết quan trọng cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Do đó, các giá trị văn hóa cần được đưa thấm sâu vào mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Ghi nhận kết quả của địa phương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận của nhân dân tỉnh Tây Ninh, phường Kiến Tường và Khu phố 3 trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự. Các hoạt động tương thân tương ái, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn đã củng cố vững chắc tình làng, nghĩa xóm.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại ngày hội. Ảnh: UBND phường Kiến Tường

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Đại tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể địa phương cụ thể hóa chủ trương, đường lối về văn hóa và đại đoàn kết thành những chương trình, hành động thiết thực, sát với thực tiễn.

Chính quyền cơ sở cần thực hiện nghiêm túc phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", bảo đảm mọi chính sách đều xuất phát từ thực tế và vì quyền lợi chính đáng của nhân dân. Song song đó, địa phương cần chú trọng cụ thể hóa hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với bản sắc riêng của địa bàn.

Đại tướng cũng lưu ý việc phát triển kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội; tiếp tục chăm lo chu đáo cho người có công, hộ nghèo, yếu thế để không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với đó, hệ thống chính trị cần giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng - an ninh; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, người có uy tín và chủ động đấu tranh, ngăn chặn các thông tin sai trái gây chia rẽ khối đại đoàn kết.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa bày tỏ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.