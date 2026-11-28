Ngày 28/11, đoàn công tác Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), nhân kỷ niệm 82 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2026).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. Ảnh: TN

Tham gia đoàn có Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, cùng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Đài Thy.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Theo thống kê, tỉnh Tây Ninh hiện có 19 nghĩa trang liệt sĩ, quản lý và chăm sóc hơn 58.000 phần mộ. Trong đó, Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 là nơi an nghỉ của hơn 15.700 anh hùng liệt sĩ.

Không chỉ là nơi tưởng niệm, tri ân những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 còn là địa chỉ đỏ trong công tác giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra tiến độ xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 tại Tây Ninh. Ảnh: TN

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đã kiểm tra tiến độ xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82; đồng thời thăm hỏi, động viên và tặng quà Ban Quản lý nghĩa trang.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án công trình dân dụng tỉnh Tây Ninh, đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng công việc, giai đoạn 2 đạt khoảng 25%. Dự kiến toàn bộ công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2027.

Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82 góp phần bảo đảm điều kiện quản lý, chăm sóc phần mộ, hoàn thiện không gian tưởng niệm trang nghiêm, đồng thời thể hiện trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cha anh.