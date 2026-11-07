Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên lão thành tại Gia Lai

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cài huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đặng Quang Ngọc - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5 (Đảng bộ phường Quy Nhơn). Ảnh: Phương Dung

Dự buổi lễ có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Thiếu tướng Trần Minh Trọng - Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 cùng các thành viên đoàn công tác Tổng cục Chính trị và các đơn vị quân đội.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, ngành và Đảng ủy phường Quy Nhơn, Đảng ủy xã Chư Sê.

Trong dịp 7-11, 2 đảng viên của tỉnh vinh dự được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đồng chí Lưu Thế Quý - đảng viên Chi bộ thôn Phú Cường (Đảng bộ xã Chư Sê) và đồng chí Đặng Quang Ngọc - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5 (Đảng bộ phường Quy Nhơn).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 2 từ phải sang) và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (bìa phải) trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên Lưu Thế Quý. Ảnh: Phương Dung

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi trực tiếp trao tặng phần thưởng cao quý của Đảng cho 2 đảng viên lão thành.

Đại tướng khẳng định, huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận đối với quá trình kiên trì phấn đấu, rèn luyện, giữ vững phẩm chất và những đóng góp của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chúc các đảng viên lão thành luôn sống vui, sống khỏe; tiếp tục phát huy phẩm chất, bản lĩnh của người đảng viên, là tấm gương sáng, điểm tựa tinh thần cho con cháu và thế hệ trẻ; đồng thời nhắn nhủ đến gia đình 2 đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên lão thành, tạo điều kiện để các đồng chí tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ cho địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo tặng quà đảng viên Đặng Quang Ngọc. Ảnh: Phương Dung

Xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và tình cảm của đoàn công tác, 2 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vui, tự hào khi đã hoàn thành những nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.

Các đảng viên lão thành cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc, lời chúc sức khỏe đến đoàn công tác và khẳng định tiếp tục giữ vững phẩm chất kiên trung của người đảng viên, giáo dục, động viên con cháu kế thừa truyền thống gia đình, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.