Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành tại tỉnh Gia Lai
Ngày 7-11, tại xã Chư Sê và phường Quy Nhơn, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ tỉnh, đợt 7-11-2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành.
Nguồn QĐND: https://media.qdnd.vn/tin-tuc/dai-tuong-nguyen-trong-nghia-trao-huy-hieu-80-nam-tuoi-dang-tang-cac-dang-vien-lao-thanh-tai-tinh-gia-lai-64830