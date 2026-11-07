Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành tại tỉnh Gia Lai

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Đặng Quang Ngọc.

Dự buổi trao tặng có các đồng chí: Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 34; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5; Rah Lan Chung, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai; Nguyễn Ngọc Lương, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; đại biểu các cơ quan của Tổng cục Chính trị; các ban, ngành tỉnh Gia Lai.

Đợt này, Đảng bộ tỉnh Gia Lai có 2 đảng viên vinh dự được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, gồm: Lưu Thế Quý, đảng viên Chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Chư Sê và đồng chí Đặng Quang Ngọc, đảng viên Chi bộ Tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng đồng chí Đặng Quang Ngọc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và gia đình đồng chí Đặng Quang Ngọc.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại gia đình các đảng viên, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm hỏi sức khỏe, chúc mừng và bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng Quân đội, đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, thể hiện sự trân trọng của Đảng đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu, cống hiến và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng của các đảng viên lão thành. Đảng viên được trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là niềm tự hào của gia đình, dòng họ, quê hương và toàn thể tổ chức Đảng ở địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa hỏi thăm sức khỏe đồng chí Lưu Thế Quý.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lưu Thế Quý.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống khỏe và luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng để các thế hệ cán bộ, đảng viên học tập, noi theo; gia đình và con cháu tiếp nối truyền thống của cha ông, lớp cha trước, lớp con sau, chung sức xây dựng quê hương Gia Lai giàu đẹp, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và đồng chí Lưu Thế Quý.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng đồng chí Lưu Thế Quý.

Lãnh đạo Quân khu 5, Quân đoàn 34 trao quà tặng đồng chí Lưu Thế Quý.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Tỉnh ủy Gia Lai và các ban, ngành, đoàn thể địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đảng viên cao tuổi; trân trọng lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thế hệ đi trước.

Dịp này, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Quân khu 5, Quân đoàn 34 và tỉnh Gia Lai đã trao các phần quà tặng các đảng viên lão thành.