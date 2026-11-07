Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Gia Lai

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Quang Ngọc. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Cùng tham dự có Trung tướng Đào Tuấn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân đoàn 34; đồng chí Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đeo Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Quang Ngọc. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lưu Thế Quý (SN 1929) tại nhà riêng tại thôn Phú Cường (xã Chư Sê). Tiếp đó, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới tổ dân phố 5 (phường Quy Nhơn) để trực tiếp trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Quang Ngọc (SN 1928).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa ân cần hỏi thăm đồng chí Đặng Quang Ngọc. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Trong không khí trang trọng, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến to lớn của các đảng viên lão thành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng đảng viên lão thành Đặng Quang Ngọc. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận cao quý đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của người đảng viên. Đó là chặng đường cách mạng gắn bó trọn đời với Đảng, trải qua nhiều gian khó, hy sinh thầm lặng để phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lưu Thế Quý. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các đảng viên lão thành luôn giữ vững sức khỏe, trường thọ, tiếp tục là tấm gương sáng về bản lĩnh, đạo đức cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng chí Lưu Thế Quý chia sẻ với Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa những hình ảnh thời còn trẻ tham gia cách mạng. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và các đảng viên lão thành, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng đảng viên lão thành Lưu Thế Quý. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Xúc động khi nhận phần thưởng cao quý của Đảng, các đảng viên lão thành Lưu Thế Quý và Đặng Quang Ngọc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào sâu sắc; đồng thời, khẳng định sẽ luôn chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, giữ vững phẩm chất người cộng sản, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chụp hình lưu niệm với đại gia đình đồng chí Lưu Thế Quý. (Ảnh: THIÊN TRÚC)

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng các đảng viên lão thành. Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cũng trao quà tặng các đồng chí và gia đình, thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với những người đã dành nhiều năm tháng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng.