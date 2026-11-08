Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên ở Gia Lai

Ngày 7/11, tại Gia Lai, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao trao tặng Huy hiệu cho đảng viên Đặng Quang Ngọc.

Hai đảng viên được trao tặng Huy hiệu gồm ông Lưu Thế Quý (sinh năm 1929), đảng viên Chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Chư Sê và ông Đặng Quang Ngọc (sinh năm 1928), đảng viên Chi bộ tổ dân phố 5, Đảng bộ phường Quy Nhơn.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của hai đảng viên lão thành đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng nhấn mạnh, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu và cống hiến bền bỉ của mỗi người đảng viên. Mỗi tấm Huy hiệu không chỉ thể hiện sự ghi nhận của Đảng mà còn là minh chứng cho chặng đường cách mạng gắn bó trọn đời với Đảng, trải qua nhiều gian khó, hy sinh thầm lặng vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn hai đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, sống vui, sống trường thọ, luôn phát huy phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, là tấm gương sáng để con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Đồng thời, Đại tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chu đáo đời sống các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và đảng viên lão thành. Qua đó, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao trao tặng Huy hiệu cho đảng viên Lưu Thế Quý.

Xúc động đón nhận phần thưởng cao quý, hai đảng viên Lưu Thế Quý và Đặng Quang Ngọc bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm Điều lệ Đảng, giữ vững phẩm chất người cộng sản, phát huy truyền thống cách mạng và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị tặng hai đảng viên lão thành. Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Gia Lai cũng trao quà động viên các đồng chí và gia đình, thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.