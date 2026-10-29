Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải cuộc thi 'Những tấm gương bình dị mà cao quý'

Cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý nhằm phát hiện, tôn vinh những cá nhân điển hình là công dân Việt Nam và người nước ngoài đang học tập, làm việc, sinh sống tại Việt Nam thuộc mọi lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau nhưng đều sở hữu điểm chung: những việc làm bình dị hàng ngày mang lại hiệu quả cao, tạo sự chuyển biến tích cực cho xã hội, là những con người dám nghĩ, dám làm, sẵn sàng vượt qua số phận và luôn đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải cho các tác giả giành giải A.

Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích.

Trong đó, 2 giải A được trao cho tác phẩm: Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI của tác giả Lê Kim Phượng, nhân vật trong tác phẩm là PGS. TS. Nguyễn Phi Lê - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE), Đại học Bách khoa Hà Nội và tác phẩm Mất tay phải, viết lại cuộc đời bằng tay trái của nhóm tác giả Trần Hoàng Linh và Vũ Thị Minh, nhân vật trong tác phẩm là thương binh Ngô Quang Điểm - Phó chủ tịch Hội Doanh nghiệp doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên.

Trao giải cho các tác giả giành giải B.

3 giải B gồm tác phẩm: Vị tướng cứu hộ, cứu nạn của nhóm tác giả: Tống Thị Hải Lý - Nguyễn Chung Thủy. Nhân vật trong tác phẩm là Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ - Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu).

Người thầy phía sau ánh hào quang toán học Việt Nam của tác giả Đặng Trung Kiên với nhân vật trong tác phẩm là Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình - nguyên Tổ trưởng Tổ Toán, Trường Phổ thông năng khiếu, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Bảy năm là "liệt sĩ"… trọn đời tìm đồng đội của nhóm tác giả: Phạm Thị Tuyết, Trần Huyền Anh, Nguyễn Thị Thu Hương, Lê Văn Thành, Lương Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Cường với nhân vật trong tác phẩm là bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Phát biểu tại lễ trao giải, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: Cuộc thi Những tấm gương bình dị mà cao quý là sự cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, không chỉ tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định một chân lý: Vẻ đẹp thực sự không chỉ nằm ở những công trình vĩ đại mà còn ở những việc làm bình dị, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, đất nước.

Đại tướng nhận xét điểm nổi bật cuộc thi năm nay là sự tham gia rộng rãi của nhiều cây bút chuyên nghiệp và không chuyên từ nhiều lĩnh vực, nghề nghiệp, lứa tuổi khác nhau. Trong đó có cán bộ, chiến sĩ, cựu chiến binh, nhà báo, nhà khoa học, doanh nhân, thầy thuốc, nông dân, văn nghệ sĩ, học sinh, sinh viên.

Các tác phẩm của cuộc thi năm nay đã bám sát cuộc sống, đề cập những vấn đề thời sự theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng và đã được xã hội quan tâm như chiến dịch 500 ngày đêm; lực lượng quân đội tham gia gìn giữ hòa bình của LHQ và đặc biệt năm nay có một nhân vật trong tác phẩm đạt giải được vinh danh là người nước ngoài công tác tại Việt Nam, đó là thầy giáo người Nhật Bản. Tất cả đã khắc họa sinh động những con người bình dị mà cao quý, cống hiến thầm lặng nhưng to lớn cho Tổ quốc và nhân dân.

Tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh giàu tính nhân văn, góp phần làm cho cái tốt được nhìn thấy rõ hơn, được trân trọng, bảo vệ và nhân rộng mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Nghệ nhân Ưu tú Y Bhiông Niê và điệu hát ayray của con gái ông - chị H Hoa Niê Kdoh tại lễ trao giải

Ảnh: BTC

Video: Thu Hoà